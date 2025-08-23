Suzano vai investir R$ 1,3 mi para reformar o Teatro Municipal Armando de Ré

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, situado na região central de Suzano, será reformado. O processo de licitação para a escolha da empresa, responsável pela obra, foi aberto. O investimento previsto é de R$ 1.375.054,83. As informações são da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).

A expectativa é de que os serviços se iniciem em janeiro de 2026 e devem durar cerca de 90 dias. “Com o decorrer do serviço será possível verificar se o prazo precisará ser estendido”, informou a Prefeitura.

O Teatro Armando de Ré recebeu reforma em 2008. Na ocasião passou de auditório para teatro. Essa transformação possibilitou a realização de pequenos e médios espetáculos, principalmente em razão da construção de uma caixa cênica sobre o palco (com varas de iluminação e de cenário movidas a contrapesos) e de novos camarins.

Segundo a Prefeitura, desde então, o teatro vem recebendo manutenções periódicas por conta do desgaste natural causado pelo tempo e por sua utilização.

O que prevê o projeto?

O projeto prevê modernização da estrutura elétrica e do sistema de ar-condicionado, instalação de novos equipamentos de som e de iluminação, troca do telhado, revitalização do piso do palco e pintura geral. Para um outro momento, a Secretaria de Cultura também planeja providenciar a reforma de todas as cadeiras e a substituição do carpete.

