Tarifa Zero entra na pauta dos municípios; Suzano estuda isenção um domingo por mês

A discussão sobre a adoção da tarifa zero no transporte público municipal apresenta cenários diferentes entre as prefeituras do Alto Tietê. Algumas cidades já contam com gratuidade total, enquanto outras analisam estudos técnicos ou afirmam não ter previsão para implantar a medida neste momento.

Em Guararema, o transporte municipal segue totalmente gratuito em 2026. A prefeitura informou que a tarifa é 100% custeada pelo município desde 1ª de janeiro de 2025, quando foi lançado o programa Guararema Sem Pagar. Além da gratuidade, o projeto incluiu a implantação de um novo sistema de linhas e itinerários, a renovação da frota, que passou de 19 para 38 ônibus, e a instalação de mais de 20 novos pontos de parada.

A prefeitura de Santa Isabel informou que também já possui tarifa zero no transporte público.

Já em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito informou que as gratuidades atuais seguem legislação específica e atendem públicos determinados, como idosos, pessoas com deficiência, com ou sem acompanhantes, além do desconto de 58% na tarifa para estudantes. Segundo a pasta, a ampliação da gratuidade para toda a população envolve questões complexas, como comportamento dos passageiros, uso do sistema, fontes de financiamento e equilíbrio econômico da concessão.

No momento, não há previsão de tarifa zero no município, embora a gestão afirma trabalhar para ampliar melhorias no setor. O sistema municipal conta hoje com 81 linhas, que atendem 107 bairros e transportam cerca de 2,7 milhões de passageiros por mês.

Em Ferraz, a prefeitura informou que há um estudo técnico em andamento, desenvolvido em parceria entre a secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Governo e Fazenda, para avaliar a viabilidade do transporte gratuito aos sábados, domingos e feriados. A proposta ainda está em fase de análise e não há decisão definitiva até o momento.

Em Suzano, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana afirmou que não há previsão de gratuidade total nos ônibus. No entanto, estudos estão sendo elaborados para verificar a viabilidade financeira de subsidiar a tarifa municipal e permitir a isenção em um domingo por mês. Ainda não existe prazo para conclusão dessa análise.

Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que acompanha as atuais discussões realizadas em âmbito federal sobre a implantação da tarifa zero no transporte público, inclusive os estudos conduzidos pelo Ministério das Cidades. O município afirmou que vai estudar a proposta com responsabilidade, avaliando os impactos financeiros, operacionais e legais, para verificar a viabilidade de eventual implantação na cidade. Biritiba Mirim informou que não possui sistema de transporte municipal.

Ministério

Na semana passada, o ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou nesta terça-feira (24) que o governo federal segue estudando a viabilidade de implementar a chamada Tarifa Zero no transporte público, em todo o Brasil.

Segundo o ministro, a medida pode ser uma resposta à crise enfrentada pela maioria dos sistemas de transporte público do país, baseado em um modelo segundo o qual usuários e Poder Público, juntos, pagam às empresas de ônibus uma tarifa capaz de cobrir os custos operacionais e a margem de lucro previsto.

“Já temos debatido e discutido diversas soluções para esse tema, para que a gente possa fazer uma discussão nacional e chegar a um entendimento e, com isso, melhorar o transporte público nas nossas cidades”, disse Filho. Ele participou do programa Bom Dia, Ministro – uma co-produção entre a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e o Canal Gov, transmitida pelos canais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

