Teatro de Fantoche orienta 470 alunos da rede municipal sobre segurança no trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana mobilizou 470 alunos da rede municipal para a apresentação do Teatro de Fantoche, que foi realizada nesta quarta-feira (06/08), no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro. A atração se propõe a garantir ensinamentos sobre segurança no trânsito de forma lúdica e divertida.

Esta foi a primeira atividade do novo ciclo relacionado a este trabalho, contemplando alunos das Escolas Municipais Professora Neyde Pião Vidal, situada no bairro Parque Buenos Aires, na região sul; e Antônio Marques Figueira, localizado no bairro Jardim Santa Helena, na região central.

A organização desta programação é realizada por meio de uma parceria entre o departamento de Educação para o Trânsito da pasta municipal e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar. Participam das apresentações os cabos da CPTran Solene Aparecida de Oliveira, Marta Marques Martins, Marcelo Pereira de Aragão, Jair Afonso Silva e Eliseu Gonzaga Varela, sob condução do comandante Coronel Marcos Rogério da Cunha.

A administração municipal já definiu outras três apresentações para o segundo semestre deste ano, que acontecerão em 11 de agosto, 3 de setembro e 21 de outubro, também com foco nos estudantes da rede de ensino suzanense. O trabalho complementa as ações do primeiro semestre, quando 1,5 mil crianças de cinco escolas municipais assistiram as encenações.

O objetivo da iniciativa é compartilhar, com estudantes do ensino fundamental I, que têm idade compreendida entre 6 a 10 anos, reflexões sobre a importância da empatia e do respeito às diferenças. A ideia é que elas se tornem multiplicadoras dos ensinamentos, repassando tudo que foi aprendido com os fantoches com todas as pessoas que fazem parte do seu convívio.

O secretário Claudinei Galo destacou a importância de reforçar a cultura de segurança com os alunos. “Nosso propósito é promover os conceitos básicos sobre a conduta adequada no trânsito para que essas lições façam parte da formação das crianças. Assim, fazemos com que eles compartilhem com seus pais tudo que aprenderam e se preparem para serem motoristas mais conscientes no futuro”, ressaltou o titular da pasta.

