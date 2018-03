Trecho do Rio Tietê em Suzano recebe serviços de desassoreamento

Os serviços de desassoreamento do rio Tietê executados pelo governo estadual no Alto Tietê chegaram a Suzano nesta semana. No local, uma escavadeira e uma balsa executam os trabalhos nas proximidades da ponte de acesso ao Rio Abaixo, fazendo a retirada de sedimentos e detritos do leito. O objetivo é baixar o nível da calha do rio e, consequentemente, de córregos e canais que deságuam no Tietê.

Dentre os locais mais beneficiados com a obra do Estado estão o Parque Maria Helena e Vila Maluf. Com o trecho do rio desassoreado em Suzano, somado aos trabalhos de limpeza de bocas de lobo da Secretaria Municipal Manutenção e Serviços Urbanos, a expectativa é que, em períodos de chuvas densas, bairros no entorno do rio não sejam prejudicados com alagamentos.

A soma aos esforços para minimizar os impactos das chuvas na cidade também é feita por meio de outras obras executadas na região norte, como, por exemplo, o recapeamento da avenida Francisco Marengo, que contempla a reforma de bueiros e caixas de drenagem de águas pluviais. Também há a implantação da ciclovia da avenida Vereador João Batista Fittipaldi, onde são realizados, paralelamente, os trabalhos de limpeza das bocas de lobo e dos canais de drenagem.

“A obra do Estado é fundamental para que nossos serviços realizados no âmbito municipal tenham êxito. Ao longo dos últimos meses, já limpamos centenas de bocas de lobo e requalificamos vários locais que, anteriormente, eram prejudicados com as chuvas típicas do verão. A grosso modo, pode parecer um trabalho simples, mas, na prática, impacta milhares de suzanenses, pois o rio Tietê recebe a vazão de grande parte da cidade, principalmente da região norte e do centro da cidade”, argumentou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.

O trabalho do governo estadual na região, coordenado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), contempla a limpeza e o desassoreamento de 44,2 quilômetros do rio Tietê, entre a foz do córrego Três Pontes, em Itaquaquecetuba, e a foz do córrego Ipiranga, em Mogi das Cruzes. O investimento total é de R$ 55,9 milhões. Ao final, as máquinas irão remover um total de 500 mil metros cúbicos de sedimentos e lixo depositados no fundo do rio.