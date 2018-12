Unidade de Saúde tem portas arrombadas e janelas quebradas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) André Cano Garcia, da Cidade Boa Vista, foi furtada e vandalizada no domingo (16). Em razão do ocorrido, durante a manhã desta segunda-feira (17), parte do atendimento foi suspenso pela Prefeitura de Suzano. Após a realização de todos os reparos, os trabalhos voltaram a funcionar normalmente por volta das 14 horas.

A situação foi constatada pelos primeiros funcionários que chegavam à unidade para mais um dia de trabalho, por volta das 7 horas. Eles notaram as portas arrombadas e janelas quebradas. O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial, da Cidade Boa Vista, para registro de boletim de ocorrência.

A direção da unidade notou a falta de três monitores de computador, ventiladores, botijão de gás e diversos medicamentos. Houve também depredação do espaço: paredes sujas com ovos, portas quebradas, além de documentos, itens farmacêuticos e vacinas jogados ao chão. Segundo o secretário de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, o atendimento médico foi retomado às 9 horas.

Já vacinação, as atividades da farmácia e de curativos voltaram às 14 horas. “Ao notarmos o ocorrido, já entramos em contato com a equipe de manutenção para que realizasse os reparos necessários e não prejudicasse os atendimentos. Desta forma, nesta tarde mesmo os serviços estavam normalizados”, explicou.

O local conta com 30 funcionários, entre médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudióloga, auxiliares de enfermagem e responsáveis pela parte administrativa. Atualmente, cerca de 40 mil pessoas do bairro dependem dos serviços prestados no local. “É importante que a população local proteja esse bem público e acione as autoridades quando notar ações suspeitas. Atuando dessa forma, com as pessoas envolvidas, podemos ajudar a evitar ocorrências desse tipo”, destacou Guillaumon.

O caso, que está sendo apurado pela Polícia Civil, também receberá acompanhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) para a identificação dos suspeitos. “Colocamos um agente fixo na unidade no período noturno, das 18 às 6 horas. Já a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) vai intensificar o patrulhamento no bairro, principalmente aos finais de semana. Vamos criar uma força tarefa para oferecer mais segurança ao local”, finalizou o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.