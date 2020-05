Uso da cloroquina vai ficar a critério médico, diz Secretaria de Saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu os testes com a hidroxicloroquina, medicamento para malária, em pacientes com Covid-19 em razão de questões de segurança, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde informa que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes da rede municipal de Saúde segue as orientações técnicas, ficando a critério do médico, conforme a avaliação de cada caso específico, a administração de tais medicamentos. “Portanto, na prática não houve alteração do que já era adotado anteriormente a esta nova posição. A Prefeitura não emitiu protocolo sobre o uso desta medicação na rede básica de Saúde”, informou nota da secretaria.

"É uma decisão do próprio médico, que está em contato direto com o paciente e sabe da necessidade ou não da substância. Os médicos brasileiros já conhecem bem esta medicação - não é um medicamento novo. Assim, ela pode ser usada apenas com indicação médica", esclarece o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), em entrevista ao DS, na noite de segunda-feira, disse que vai seguir todas as recomendações das autoridades médicas sobre o uso do medicamente em Suzano. “Eles é quem vão dar orientação sobre o uso ou não”, afirmou.

Nesta semana, a coordenadoria da Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) informou que o uso ou não do medicamento hidroxicloroquina cabe às Secretarias Municipais de Saúde, sendo que a premissa recomendada pelo consórcio desde o início do enfrentamento ao coronavírus é o acompanhamento dos protocolos vigentes.

A hidroxicoloroquina tem sido apontada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por outros como um possível tratamento para a doença causada pelo novo coronavírus. O presidente norte-americano afirmou que estava tomando o medicamento para ajudar a prevenir a infecção.