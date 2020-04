Venda de ovos de Páscoa resiste à pandemia e está acima do esperado

A venda de ovos de Páscoa está acima do esperado. É o que dizem os comerciantes e gerentes de estabelecimentos que oferecem o produto para a clientela. A expectativa nas vendas era baixa devido a pandemia do novo coronavírus que afeta o comércio na cidade de Suzano. Entretanto, comerciantes alegam que a procura tem sido alta nas últimas semanas.

De acordo com André Varela da Silva, gerente de um supermercado no município, a demanda de ovos de páscoa aumentou nos últimos dias, isso porque a data já se aproxima. "A expectativa é de que todo o estoque que temos acabe até domingo, devido a grande procura", disse.

Mesmo assim, Silva explica que o movimento não é grande se comparado com as outras páscoas, mas que por conta do momento está acima do esperado. "Se formos comparar com os anos anteriores, o movimento não é alto. Porém está acima do esperado, isso porque tínhamos projetado uma queda maior nas vendas dos ovos de páscoa por conta da quarentena e da pandemia do coronavírus", explica o gerente.

Silva também relata dificuldades no reabastecimento do produto. Segundo o gerente, a loja ainda não conseguiu fazer um novo pedido, isso porque as fábricas não estão produzindo a quantidade usual de ovos este ano.

Quem também notou o aumento na venda de ovos de páscoa foi a gerente de um supermercado de Suzano, Fátima Alves da Silva. Segundo ela, a procura pelo produto tem sido grande, e que apesar de ter ovos de chocolate no estabelecimento, muitos fornecedores não estão entregando a quantidade solicitada no pedido feito pelo supermercado.

"Nós temos quatro empresas que nos fornecem ovos de páscoa e a maioria delas não está entregando a quantidade de ovos que nós estamos pedindo. Então todos que nós recebemos já estão expostos nas vitrines e no mercado. E a procura está bem grande. Esperamos não sofrer o desabastecimento do produto, até porque estamos na semana da páscoa", conta

A gerente diz que não sabe o real motivo da distribuição os ovos estar abaixo do solicitado pela loja, mas faz suposições. "Não sabemos se é algum problema na produção, ou se as fábricas fizeram menos unidades já esperando uma queda nas vendas, mas não recebemos a quantidade que pedimos", conclui.