Venda de peixes deve crescer até 60% por causa da Sexta-Feira Santa

Faltando poucos dias para o Feriado Católico da Sexta-Feira Santa, peixarias de Suzano já estão planejando as vendas para o dia. De acordo com os responsáveis, os peixes mais procurados são o Salmão, Cação, Sardinha e Merluza. Por se tratar de um alimento que deve ser mantido o mais "fresco" possível, a procura pelos peixes deve começar uma semana antes do feriado. O DS percorreu três peixarias da cidade para comparar os preços. De acordo com os peixeiros, as vendas deste ano devem aumentar 60%.

É tradição entre os católicos não consumir carne vermelha e carne de porco no feriado de sexta-feira Santa, que antecede a Páscoa. Com isso, as peixarias e supermercados aumentam suas vendas.

Segundo o comerciante e funcionário da Peixaria Batista, Pedro Lemes, a expectativa de vendas para esse ano é de aumentar em relação ao que é vendido diariamente no local. Ele ainda destacou os peixes mais consumidos neste época são o Cação e a Merluza. "Por ser um peixe de fácil preparo, mais prático para limpar e ter um valor mais acessível, eles são os mais procurados nessa época. O salmão também costuma sair bastante, mas, se o valor estiver alto ninguém compra. Vale lembrar que a data é um feriado tradicional e muitas pessoas não comem carne nesse período. Dessa forma, vendemos mais", acrescenta.

A peixaria do Supermercado Nagumo, localizado na Vila Amorim, já está com as gôndolas cheias de peixes para o consumidor. Porém, de acordo com o líder do setor, o peixeiro Givaldo Moraes, as vendas começam a se intensificar somente na semana do feriado. "É praticamente na semana santa que as pessoas compram os peixes, justamente porque eles precisam estar frescos para o preparo. Toda semana o supermercado faz uma promoção na quarta e quinta-feira, esperamos nosso maior público nesses dias", enfatiza. A Tilapia, a Sardinha, o Filé de Pescada, o Salmão e o Bacalhau estarão entre os mais procurados.

Na Peixaria Fabinho Pescados, no Centro, o Salmão, a Corvina e o Bacalhau são o trio mais solicitados para a refeição do feriado. O proprietário do local, Fábio Valverde estima aumento de 40% nas vendas e adianta que promoções serão feitas na semana para atrair mais clientes. "O preço das nossas mercadorias varia muito porque trabalhamos com peixes frescos, mas pretendemos fazer uma promoção bacana para os consumidores, principalmente porque a data do feriado cai no fim do mês".

O preço do kilo do Salmão inteiro está em média, R$ 38,49. O kilo do filé de Salmão, na faixa dos R$ 59,98 e o o kilo do Salmão inteiro limpo, R$ 49,98.