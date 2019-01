Vendaval atinge Suzano e resulta em queda de árvores, pontos de alagamento e trânsito congestionado

Queda de árvores, pontos de alagamentos e vias com trânsito parado. Esse foi o resultado do vendaval que atingiu Suzano na tarde desta segunda-feira (14). De acordo com o site Climatempo, a mesma pancada de chuva e os ventos devem chegar a cidade de novo na tarde desta terça-feira (15).

Um dos locais do município que registrou os três problemas foi na divisa entre a Rua Regina Cabalau Mendonça e a Estrada dos Fernandes, altura do 1.410. Uma árvore caiu e fechou a passagem de um dos lados da via. O trânsito ficou congestionado e apenas um carro passa por vez. Além disso, a rua ficou ilhada, dificultando a vida dos motoristas que trafegam no local.

O site Climatempo aponta que as chances de chuva para esta terça-feira (15) é de 80%, mesmo percentual registrado nesta segunda-feira (14).