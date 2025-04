Vereadores classificam como 'péssimo' serviços da EDP em Suzano durante audiência pública

Os vereadores classificaram como “péssimo” o serviço e o atendimento prestado pela EDP, empresa concessionária de energia elétrica no município, durante audiência pública realizada nesta segunda-feira (14), na Câmara de Suzano.

A reunião foi conduzida pelo vereador Jaime Siunte (Avante), que preside a Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, e contou com a presença dos parlamentares Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; André Dourado (PT); Artur Takayama (PL); Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado; João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt; e Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

Pela Prefeitura, estiveram presentes os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, e de Meio Ambiente, André Chiang, além do diretor de Iluminação Pública, Ari Santos, que falou da indignação em relação à morosidade no atendimento por parte da EDP. Segundo ele, é obrigatoriedade do poder público municipal instalar a lâmpada e o fio de ligação, serviço que é executado hoje por meio de uma parceria público-privada. Porém, a EDP instalou uma rede antifurto que desarma o sistema quando alguém faz uma ligação clandestina, conhecida como “gato”. “Quando constatamos isso, de imediato mando para a EDP por e-mail e Whatsapp, porque não temos condição para acender a lâmpada se não há tensão. No Buenos Aires, tem um trecho sem luz há mais de 30 dias. Cinco vereadores e a população me cobrando, e a EDP não dá respaldo”, relatou.

Santos também falou de um caso que ocorreu no Miguel Badra, em que uma equipe terceirizada da EDP foi resolver o problema de um poste. Porém, não mediram os outros pontos dentro da mesma caixa, e três postes ficaram apagados e apenas um aceso. Em outro caso, uma escola está sem energia há 15 dias devido à quebra de um poste, que a Prefeitura já providenciou um novo, faltando apenas a ligação de energia, mas a alegação foi de que o endereço não foi encontrado.

Vereadores

O vereador Maizena disse que a demora para resolver os problemas após as tentativas de furto de energia chegam a ser “falta de respeito”, pois levam 15 dias para serem resolvidos. “A EDP é uma empresa privada que recebe muito bem, mas a qualidade do serviço é péssima”, afirmou.

O parlamentar Denis manifestou que o canal de comunicação disponibilizado para os vereadores não funciona. “Temos transformadores que, só de ‘pensar’ em chover, desarmam. O problema não está na chuva, está no transformador”, afirmou. Esta audiência mostra descontentamento geral da cidade com o serviço da EDP”, resumiu.

Já o vereador Marcio Malt endossou que a população está cansada do “péssimo serviço” da concessionária. “Temos hoje uma rede de distribuição de energia totalmente precária. E tenho certeza que a EDP fecha todos os anos o seu orçamento no lucro, porque não faz investimento em manutenção preventiva, não troca os transformadores, não poda as árvores e contrata empresas terceirizadas que têm equipamentos sucateados.”

O parlamentar Artur Takayama também quis expressar sua indignação na audiência. “Quando entro em contato com o Whatsapp que deram para canal de atendimento aos vereadores, dizem que estão ‘atendendo prioridades’. Escola sem aula há 15 dias não é prioridade?”, perguntou. Ele ainda destacou o descaso da empresa com a poda das árvores sobre os postes de iluminação nas estradas do Matsuzaki, do Furuyama e Katsumata.

O vereador Josias Mineiro disse que foi três vezes à escola que está há 15 dias sem aula, a pedido dos pais e dos professores. Ele acredita que o local que os fios estão instalados estão muito longe do poste e vários caminhões passam no local. “Se os fios forem derrubados novamente, as crianças vão ficar de novo 15 dias sem aula?”

O parlamentar André Dourado reforçou que a concessionária presta um “péssimo serviço” na cidade. “Há muito tempo reclamamos da falta de compromisso, responsabilidade e empatia. No Jardim Monte Cristo, substituem os postes e deixam terra na frente de garagem e calçadas, atrapalhando a acessibilidade; no Suzanópolis e no Jardim Márcia, tem ‘fogueira’ nos fios”, declarou.

Já o vereador João Sabugo disse que os problemas são trazidos com frequência pelos munícipes. “Na estrada dos Fernandes, se um vento sopra, os moradores de chácara ficam sem energia”, contou.

O parlamentar Adilson Horse falou da falta de poda preventiva em alguns lugares do distrito de Palmeiras. “As árvores apenas encostam nos fios e desarmam os disjuntores. E isso influi diretamente na questão da segurança”, disse.

Jaime Siunte falou dos fios baixos que aparecem em muitas ruas da cidade, muitos deles de internet. “Está na cidade toda, provocando acidente de trânsito”, disse.

EDP

Thiago Lafalse, gestor de Poder Público da EDP, se comprometeu a voltar à Câmara de Suzano dentro de 90 dias para dar um retorno das demandas apresentadas pelos vereadores e munícipes, que também enviaram perguntas durante a audiência. “São legítimas as queixas e agradecemos este canal.”

Ele também informou que houve uma mudança de estrutura há dois meses para dar um foco maior aos municípios. Um gestor atende quatro municípios, e não oito, como era antes, com o objetivo de dar celeridade nas demandas. Quem assumiu foi Gledson Ricardo Moreira dos Santos, gestor de Operações da EDP, também presente na audiência. Também participou da reunião Renata Faedda, analista de Poder Público da EDP.