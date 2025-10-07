Vereadores participam de rodas de conversa para atualização do Plano Diretor de Turismo de Suzano

Suzano recebeu nesta segunda-feira (6) as rodas de conversa com estudantes e professores da Universidade de São Paulo (USP), marcando a segunda etapa da visita técnica que irá contribuir para a atualização do Plano Diretor de Turismo do município. A ação é conduzida pelo Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP) da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Os vereadores Artur Takayama (PL) e Josias Ferreira da Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, participaram da atividade, que foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna. Também estiveram presentes o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e representantes de entidades e empresas do setor privado.

O encontro teve como objetivo apresentar as primeiras impressões obtidas durante a visita técnica e abrir espaço para o diálogo sobre os próximos passos do planejamento estratégico do turismo local.

Visitas e diagnóstico

Durante o fim de semana, o grupo da USP percorreu diversos pontos turísticos e culturais da cidade, como o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, a Igreja São Sebastião, a Praça João Pessoa, a Praça dos Expedicionários, a Capela Nossa Senhora da Piedade (Igreja do Baruel), o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o Templo Budista Nambei, o Templo Honpa Hongwanji, a Lagoa Azul, o Mercado Municipal, o Parque do Mirante e a Capela Santa Helena.

O levantamento realizado pelos alunos servirá de base para o diagnóstico inicial do atual cenário turístico de Suzano, comparando os avanços desde o último Plano Diretor, elaborado em 2017.

O secretário Mauro Vaz ressaltou o potencial turístico do município e a importância do trabalho coletivo entre as secretarias. “Cada dia que passa eu me apaixono mais pela nossa cidade. Suzano é diversificada, com mais de 300 mil habitantes e um potencial enorme. Quando temos uma equipe que acredita, conseguimos transformar ideias em realidade”, destacou.

O presidente da Câmara, Artur Takayama, elogiou o engajamento da equipe e a parceria com a universidade. “É uma honra receber os alunos e professores da USP, uma instituição de tanto prestígio. Esse trabalho conjunto é fundamental para aprimorarmos as políticas públicas e desenvolvermos um turismo sustentável e de qualidade em Suzano”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi enfatizou a nova fase do município, que recentemente foi reconhecido como Município de Interesse Turístico (MIT) pelo Governo do Estado. “Esse título traz orgulho, mas também uma grande responsabilidade. Temos que continuar fomentando e ampliando nosso potencial turístico, explorando com equilíbrio nossa diversidade cultural, ambiental e histórica”, declarou.

A professora Clarissa Maria Rosa Aguiar, da ECA-USP, explicou que o trabalho faz parte do aprendizado prático dos alunos e reforçou o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional. “O turismo é um mediador entre várias áreas. A atualização do plano começa com um diagnóstico detalhado, depois validamos com a comunidade e, por fim, traçamos diretrizes estratégicas para o futuro. É essencial que todas as pastas e setores estejam engajados nesse processo”, pontuou.

Próximos passos

Os estudantes da USP continuarão analisando as informações coletadas e devem retornar a Suzano ainda neste semestre para validar o diagnóstico inicial junto ao poder público e à comunidade. A versão final do novo Plano Diretor de Turismo deverá propor diretrizes para fortalecer o setor, valorizar o patrimônio histórico e natural e atrair novos investimentos para o município.