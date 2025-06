Vice-prefeito acompanha maratona de eventos esportivos no fim de semana

O vice-prefeito Said Raful acompanhou neste final de semana três grandes eventos que movimentaram atletas, torcedores e famílias em diferentes regiões da cidade. As atividades envolveram desde o futebol amador veterano até o incentivo às categorias de base, consolidando o esporte como uma ferramenta de integração social, saúde e cidadania.

No domingo (08/06), o vice-prefeito esteve no tradicional campo do Raffo, onde prestigiou a semifinal do Campeonato Cinquentão, promovido pela Liga Municipal de Futebol de Suzano em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A partida, que colocou frente a frente os times Cidade Edson e União do Badra, atraiu dezenas de torcedores e familiares dos atletas, todos reunidos para celebrar a vitalidade e o espírito esportivo dos jogadores veteranos.

“É sempre gratificante ver o empenho desses atletas, que continuam com energia e paixão pelo esporte mesmo após os 50 anos. Mais do que competição, esses encontros fortalecem vínculos, promovem saúde e mostram que o esporte é para toda a vida”, destacou Said Raful.

Ao lado do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o vice-prefeito fez questão de cumprimentar os jogadores, a comissão técnica e os organizadores do torneio. Segundo ele, ações como essa ajudam a promover o envelhecimento ativo e saudável, além de manter viva a cultura esportiva nas comunidades.

Na sequência, o vice-prefeito seguiu para o Ginásio Municipal Professor Roberto David, no Sesc, onde acompanhou a grande final da Copa Kids de Futsal (Série Prata), promovida pela Liga Suzanense de Futebol de Salão, também conveniada à Secretaria de Esportes e Lazer. O evento reuniu crianças e adolescentes de diferentes bairros, com ginásio lotado por pais, professores e torcedores entusiasmados. “Foi uma verdadeira festa do esporte. Ver a garotada em quadra, demonstrando talento, garra e espírito de equipe, é emocionante. Esses meninos e meninas representam o futuro do nosso município, e é nosso dever garantir oportunidades para que eles cresçam com saúde, disciplina e sonhos”, disse Said Raful.