Vigilância fiscaliza venda de queijo e azeite impróprios para consumo

A Vigilância Sanitária de Suzano está apurando a comercialização de dois produtos no município que tiveram irregularidades constatadas pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (Covisa) e pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Punições

A venda ao consumidor pode render punições aos estabelecimentos, bem como o recolhimento dos itens.

A determinação dos órgãos de fiscalização estadual e federal veio na semana passada, com a constatação de duas violações. A primeira trata de uma marca de queijo coalho que se apresentava como de Pernambuco, mas foi descoberto que a produção era de uma empresa de laticínios situada no Estado de São Paulo.

Outro caso encaminhado às autoridades municipais é o de uma marca de azeite de oliva produzido no Espírito Santo que não conteria informações adequadas no rótulo sobre a composição e as características, configurando-se impróprio para consumo. O lote em questão é o de número 024.

Em ambos os casos, a Covisa e o Ministério da Agricultura orientam que a comercialização deve ser interrompida e que os produtos em situação irregular venham a ser retirados. Caso não sejam atendidas as exigências das autoridades, os estabelecimentos comerciais podem ser notificados e os estoques dos produtos em situação irregular recolhidos e encaminhados às autoridades competentes.

Diante disso, a Vigilância Sanitária de Suzano vai acompanhar os casos e receberá queixas de consumidores que constatarem a venda dos itens vetados pelos órgãos estadual e federal.

Segundo Mauro Vaz, diretor da unidade municipal, o trabalho com a comunidade é fundamental para o bem-estar de todos. "Nosso trabalho sempre é em conjunto com os moradores. Por isso, estamos abertos para ouvir a população e tomar as devidas providências em assuntos como esses", explicou.

O telefone para mais informações e denúncias é o (11) 4745-2063. A Vigilância Sanitária está localizada no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.