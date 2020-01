Violência contra a mulher cresce 3,7% com 1.569 casos em 2019

Os casos de violência contra a mulher cresceram 3,7% em Suzano. Em 2019, foram registrados 1.569 ocorrências, ante 1.512, em 2018. Os números foram apresentados na última quarta-feira (08) pela delegada da Mulher, Silmara Marcelino.

Silmara também divulgou dados de outros anos. Em 2016, por exemplo, foram registrados 1.304 boletins de ocorrência (B.Os). No ano seguinte, 1.332. A delegada conta que o aumento do número de ocorrências ocorre porque as mulheres estão tomando coragem de ir até a delegacia. Estão com menos receio. Segundo a delegada, uma das medidas tomadas para tentar dar o apoio às vitimas são os tratamentos psicológicos.

"Ano passado, em convênio com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), fechamos uma parceria em que estagiários de psicologia vinham até a DDM para prestar ajuda as vitimas", completou Silmara.

Um dos casos mais frequentes são as agressões. Silmara conta o que se deve fazer nesse caso. "Se for possível, é importante chamar a Polícia Militar. Se a vítima sofre agressões constantes e não tem coragem de denunciar é bom alguém saber o que se passa, seja um parente ou um vizinho próximo", diz.

Um dos meios para denunciar é o número 180. Segundo a delegada, esse é um dos meios mais eficientes para registrar a ocorrência.

"O 180 funciona muito bem. Por ser um canal anônimo não só a vítima pode denunciar como pessoas que têm o conhecimento de alguém que esta sofrendo violência domestica", informa a delegada.

Silmara incentiva as mulheres a tomarem coragem para denunciar os agressores. "Hoje você vê novelas, comerciais, a preocupação do poder publico com a violência domestica fazem a vitima tomar coragem".