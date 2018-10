Votos de Marcelo Candido não aparecem nas urnas

Por conta da candidatura ao governo do Estado de São Paulo estar indeferida, o candidato Marcelo Candido (PDT), não teve seus votos computados nas urnas nesse primeiro turno das Eleições Gerais. Os dados foram levantados pelo DS no site "Uol".

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou os votos recebidos como "votos anulados" por conta de pendências ainda não julgadas na candidatura. Candido foi condenado por improbidade administrativa enquanto era prefeito de Suzano.

Os candidatos João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) disputarão o governo do Estado no 2º turno. Doria lidera com 6.318.710 votos, enquanto França apresenta 4.272.706 votos válidos. Até o momento, 98,28 das urnas do Estado de São Paulo foram apuradas.