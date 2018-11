Arena Suzano receberá Cantata Natal dos Anjos no dia 14 de dezembro

Crianças e idosos vão se apresentar na Cantata Natal dos Anjos, que será celebrada no dia 14 de dezembro (sexta-feira), a partir das 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O evento tem pretensão de reunir 3,5 mil pessoas e contar a história do nascimento de Jesus Cristo por meio de canções e encenações.

Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, com apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, a ação terá início com músicas natalinas tocadas por um grupo de violeiros, formado por alunos do CCMI, com apoio do professor Marcos Lima.

Em seguida, o coral da Secretaria Municipal de Educação, formado por 270 alunos das Escolas Municipais Damásio Ferreira dos Santos, Manoel Vicente, Célia Pereira Lima, Ângela Martins, José Celestino e Therezinha Muzzel, vão cantar seis canções ao público, num período de 25 minutos.

Já às 19h30 ocorrerá o ponto alto do evento, com a apresentação “Natal dos Anjos”, do Coral Nova Geração, composto por 65 suzanenses com mais de 60 anos, e que terá participação de músicos convidados que reforçarão a cantata. Neste mesmo período, haverá a encenação de uma peça teatral sobre o nascimento no menino Jesus, acompanhada de narração. A regência e a direção são assinadas pela maestrina Lucimar de Souza Barbosa.