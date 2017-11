Espetáculos ‘Gala 2017’ e ‘A Magia de Natal’ acontecem no fim de semana

Foi realizado no último final de semana as apresentações dos integrantes do Centro Municipal de Dança, no Teatro Municipal de Poá, com duas apresentações, sendo eles o "Gala 2017" e "A Magia do Natal". As duas serão prorrogadas para este final de semana.

O prefeito Gian Lopes (PR), secretários e vereadores também estavam presentes para contemplar as atividades. Segundo a Secretaria de Cultura, apenas nos dois primeiros dias do evento, cerca de mil pessoas acompanharam as apresentações e o trabalho dos artistas poaenses.

De acordo com o prefeito, os eventos terão novas agendas para o próximo final de semana."Foram momentos muito especiais no Teatro Municipal. O nosso Centro de Dança realizou duas diferentes apresentações, que emocionaram o público. Com o sucesso dos espetáculos. Vamos prorrogar as duas apresentações em novas agendas para o próximo final de semana", ressaltou.

Para o secretário de Cultura, Mário Sumirê, é importante reconhecer o trabalho dos professores envolvidos no projeto. "É muito gratificante ver nossos alunos se apresentarem com tanta maestria. A cada apresentação realizada, o grupo do Centro de Dança consegue nos surpreender com grandes espetáculos. Parabenizo também os professores que fizeram um ótimo trabalho durante o decorrer do projeto. Este espaço foi pensado com muito carinho para população”, conclui.

Centro de Dança

O novo Centro de Dança de Poá está em atividades desde março. O equipamento atende aproximadamente 500 pessoas, em diferentes modalidades como balé, jazz, dança de rua, dança do ventre e dança de salão. O prédio está instalado na Rua 26 de março, 177, Centro. Mais informações, através dos telefones 4638-6338 e 4638-8804.