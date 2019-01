Exposições na Pinacoteca de Mogi ficam abertas até o próximo dia 31

Quem ainda não conferiu as exposições que ocupam a Pinacoteca de Mogi das Cruzes tem até a próxima quinta-feira, 31, para fazê-lo. Esta é a data de encerramento das mostras "Arte Sacra em Mogi das Cruzes" e "Repertório, Memória e Vivência", abertas desde setembro de 2018.

MOSTRAS

A exposição "Arte Sacra em Mogi das Cruzes" ocupa três salas do andar superior da Pinacoteca, remonta os primórdios da cidade e alude à primeira forma de expressão artística do município, que é a arte sacra.

A mostra reúne obras dos séculos XVII, XVIII e XIX, entre altares, oratórios, imagens e outros fragmentos históricos. Para a melhor compreensão do visitante, cada sala contempla um século.

O acervo reúne itens de grande importância histórica, como imagens de barro cozido do século XVII, um altar de madeira da Capela de Santo Alberto, imagens que pertenceram ao altar da antiga Matriz e Sant’Ana, castiçais de madeira, uma vitrine com resplendores de santos, fragmentos de altares, parte de uma coluna da extinta Igreja de Nossa Senhora do Rosário, telas alusivas à Semana Santa e três imagens de roca.

Outras imagens raras, que podem ser conferidas na exposição, é Nossa Senhora da Boa Morte, também de roca, um anjo tocheiro que pertenceu à capela da Chácara da Yayá, além de "paulistinhas".

Já a exposição "Repertório, Memória e Vivência" busca trazer um pouco do trabalho e também da história do famoso Grupo Feminino de Artes Plásticas, que completou recentemente 35 anos de existência.

As artistas que expõem na mostra reúnem anos de experiência no segmento artístico. Olga Nóbrega, que é mogiana, soma centenas de exposições coletivas e dezenas de exposições individuais.

Suas obras fazem parte do acervo particular de colecionadores, de entidades culturais e religiosas, como o Santuário Maria Mãe do Divino Amor, Paróquia Sagrada Família, APAMPESP (Associação de Professores

Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo), Museu de Ibitinga, Diário de Mogi e em outros países, como Estados Unidos, Japão e Itália.

Já Ana Maria Barbosa - a AnaMarB traz nas delicadas porcelanas retratos de Mogi das Cruzes de antigamente. Consagrada em diversos países, a artista coleciona 757 participações em exposições nacionais e 15 internacionais.

A entrada para as mostras é gratuita.

A Pinacoteca de Mogi das Cruzes fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.