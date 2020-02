Max Feffer vai receber quatro dias de atrações especiais no Carnaval

A Secretaria de Cultura de Suzano preparou uma programação especial para os quatro dias de Carnaval no Parque Max Feffer. As atividades ocorrerão entre 22 e 25 de fevereiro (de sábado a terça-feira), no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. O evento “Carnaval no Parque” é destinado para todas as idades e com entrada gratuita.

A festa começará no dia 22 (sábado), às 18 horas, com o “Carnazumba”, que envolve marchinhas carnavalescas em ritmo de zumba. No domingo (23/02) está previsto o “Carna Flash”, tendo à frente a banda “RGimenez”, com os melhores hits das décadas de 1990 e 2000. Na sequência haverá marchinhas e outras atrações relacionadas à Festa de Momo.

A segunda-feira (24/02) terá um enfoque voltado para as crianças, com matinê a partir das 14 horas, oficina de máscaras e o som da banda “Apito de Mestre”. O “Carnaval no Parque” termina na terça-feira (25/02) com mais atrações infantis e apresentação da bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, que participa do desfile do Grupo Especial de São Paulo e foi bicampeã em 2017 e 2018.

Durante o evento, a Secretaria de Cultura de Suzano, em parceria com outras pastas municipais, colocará à disposição dos foliões e suas famílias uma estrutura especial com conforto, como tendas, praça de alimentação, palco e agentes de segurança e da Guarda Civil Municipal (GCM). Garippo explicou que este é o segundo evento carnavalesco realizado no Parque Max Feffer após seu processo de revitalização, em 2019.