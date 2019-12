Polo Digital comemora prêmios e aumento de startups incubadas

Com pouco mais de dois anos de atividade, o Polo Digital de Mogi das Cruzes, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes, encerra o ano de 2019 comemorando o reconhecimento do trabalho realizado no fomento ao empreendedorismo de inovação e às startups. O espaço recebeu neste ano 3.682 pessoas nos eventos e conta atualmente com 13 startups incubadas, 30% a mais do que em 2018.

O número de usuários do cowork, espaço compartilhado de trabalho no Polo, também cresceu de 1.325 em 2018 para 2.386 em 2019. “O Polo se tornou referência no empreendedorismo de inovação em Mogi e na região. Pessoas que antes precisavam ir até São Paulo desenvolver os seus projetos, agora tem na cidade um espaço adequado e bem equipado para isso. O papel da Prefeitura é apoiar os empreendedores da cidade e fomentar a tecnologia e a inovação, estes importantes novos segmentos da economia”, disse o prefeito Marcus Melo.

Além da incubação, que está em seu segundo ciclo por meio de uma parceria com o programa Startup SP do Sebrae-SP, totalizando 23 startups atendidas, o Polo Digital oferece mentoria e formação para os empreendedores. “Tivemos um aumento na participação em todos os serviços oferecidos pelo Polo Digital. Estamos criando uma cultura de inovação na cidade e as pessoas já identificam o polo como uma referência para aprender mais e investir neste segmento”, avaliou o coordenador do Polo Digital. Rodrigo Garzi. A iniciativa conta ainda com a parceria com empresas da cidade, instituições de ensino e associações, como a Alto Tietê Valley.

O Polo Digital promoveu neste ano o Fórum de Inovação, evento que faz parte do programa Desenvolve Mogi e abriu a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo segundo ano consecutivo na cidade. O programa de treinamento está em sua quinta edição promovendo palestras e workshops com temas atuais e de alta qualidade para o ecossistema de inovação e empreendedorismo. O Startup Lab também atua no sentido da formação com workshops exclusivos e construídos de forma colaborativa

Neste ano, o Polo ficou entre os 10 finalistas da categoria Hub de Inovação do prêmio Startup Awards 2019, realizado anualmente pela ABStartup – Associação Brasileira de Startups. É o único nesse modelo mantido por uma prefeitura. A iniciativa mogiana recebeu neste ano dois prêmios neste ano, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor na categoria Inovação e Sustentabilidade e o Prêmio InovaCidade 2019, que integrou a programação do Smart City Business Expo Brazil.

Mogi das Cruzes conta com um Sistema Municipal de Inovação, formado pelo Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia – CMIT, o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia – FMIT, o Polo Digital e a Escola de Empreendedorismo e Inovação. O programa conta com 3 mil membros em dois anos de atividade.

Startups

O ciclo de incubação de startusp no Polo Digital de Mogi das Cruzes é fruto de uma parceria com o Sebrae-SP, por meio do programa Startup SP. As startups ficam cerca de doze meses instaladas na sede do Polo recebendo o suporte necessário para o seu desenvolvimento. O primeiro ciclo reuniu dez startups e nesta segunda etapa são 13 startups.