Secretaria Municipal de Cultura confirma oficinas do Pelc para 2020

As oficinas do Projeto de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura, foram renovadas para 2020. Ao todo, 4 mil pessoas devem ser contempladas ao longo do ano em diferentes oficinas. A novidade foi compartilhada pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, durante formatura de 400 alunos do núcleo Casarão das Artes nesta quarta-feira (11).



De acordo com a pasta, o retorno das atividades do Pelc no município está previsto para o primeiro trimestre de 2020, com a reabertura das inscrições e início das oficinas de artesanato, futebol de campo, violino, violão, capoeira, canto, fotografia, street dance, ritmos, ginástica, futsal, teatro, dança, xadrez, vôlei (quadra e areia), jiu jitsu, zumba, dança sertanejo, caminhada, capoeira, informática e taekwondô.



“Todas as atividades são distribuídas em dez núcleos espalhados pelos quatro cantos da cidade, sendo que cada um recebe até seis oficinas para atender 400 alunos. No começo do ano, em fevereiro ou março, vamos abrir novas inscrições para as atividades”, destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.



A notícia de renovação do Pelc foi anunciada pelo próprio prefeito Rodrigo Ashiuchi aos alunos, amigos e familiares que foram participar nesta quarta-feira (11) das apresentações de conclusão dos cursos dos 400 formandos do núcleo Casarão das Artes nas oficinas de Fotografia, Violão, Street Dance, Canto e Artesanato.



Em seu discurso, o chefe do Executivo suzanense disse que a realização do Pelc em Suzano é uma grande ferramenta não apenas para a democratização do lazer, mas também na formação da cidadania e do bem-estar da comunidade. “Não é apenas uma oportunidade para despertar o talento que está dentro das pessoas, mas também é um ponto de encontro onde se formam amizades, onde vizinhos e amigos trocam experiências e pontos de vista. O programa é extremamente bem-sucedido no município e ficamos felizes em renovar para 2020”, afirmou Ashiuchi.



O Pelc vem promovendo desde o dia 6 de dezembro o encerramento do ciclo das atividades para seus 4 mil alunos. Além do evento de conclusão das oficinas de 2019 no Casarão das Artes, ainda na última quarta-feira também foram realizadas formaturas nos núcleos nos bairros Jardim Gardênia Azul, Vila Mazza, Vila Figueira e no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no Jardim Colorado. As cerimônias de encerramento estão programadas até a ?próxima segunda-feira? (?16?).