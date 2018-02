Segunda edição do Bloco da ‘Última Virgem’ acontece na terça-feira

Se você simpatiza com o Carnaval, tem a oportunidade de participar da segunda edição do Bloco da “Última Virgem”, que será realizada nesta terça-feira, a partir das 14 horas. Com organização do Teatro da Neura, o evento terá concentração na sede da companhia teatral, o Espaço N de Arte e Cultura. A entrada é gratuita, porém, a consumação é a parte.

Criado a partir da peça "A Última Virgem - Uma Ópera Rodriguiana do Subúrbio", o bloco será aberto oficialmente com um cortejo realizado pelos integrantes do Teatro da Neura.

Em seguida, haverá discotecagem da DJ Suepa, que tocará músicas do Carnaval. Também no dia, haverá show das drag queens Kinberly Fly, Lunnah Adam's e Tiffany Brandão. O evento também terá apresentação de Fê do Cavaco, Ely e Luã, Helder Vinhola, entre outros.

De acordo com o produtor do evento, o jornalista Vinicius Amaral, o Bloco da Última Virgem é um ato de resistência política e cultural.

"O Carnaval é uma manifestação artística típica do nosso povo. Ele pode não ter nascido aqui, mas é símbolo de festejo popular. Além disso, o nosso bloco ocorre em um bairro que é tradicionalmente carnavalesco de Suzano, que é o jardim Imperador. Acredito que no ano que vem teremos novamente e cada vez mais consolidaremos a marca da Última Virgem como bloco de Suzano", comenta.

Ainda segundo Amaral, a produção do bloco é empolgante, porém, exaustiva. Isso porque ocorre de forma independente, contando com apoio cultural de parceiros diversos.

"Neste ano, passamos por uma experiência nova de aprender a entender o Carnaval como manifestação mais que artística nacional, mas como resistência política ao que chamamos de onda conservadora. O bloco a todo momento nos prova que mais que ter músicas típica dessa época, é necessário dar espaço à categorias artísticas pouco valorizadas ainda por nossa sociedade, como é o caso das drag queens vão se apresentar", aponta.

Inspiração

O Bloco da “Última Virgem” foi pensado durante o processo de produção da peça "A Última Virgem - Uma Ópera Rodriguiana do Subúrbio", que o Teatro da Neura estreou em fevereiro do ano passado.

"Como a peça é ambientada no carnaval, percebemos que seria uma ótima oportunidade promovermos o bloco em um bairro onde se tem a tradição em festas carnavalescas. O evento, com toda a certeza, será divertido e rico em cultura", finaliza Fernandes Junior, que é diretor-geral do Teatro da Neura.

O Espaço N está localizado na Rua José Garcia de Souza, 692, no Jardim Imperador.