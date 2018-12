Suzano vai ganhar ‘Casarão da Memória’

A Prefeitura de Suzano pretende inaugurar até junho de 2019 um “Casarão da Memória”, na área central. O prazo foi estimado nesta quarta-feira (5) durante vistoria às obras realizada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e seu vice, Walmir Pinto. O espaço vai funcionar como uma espécie de museu da história da cidade e será administrado pela Secretaria Municipal de Cultura.

As intervenções na residência que pertenceu à família Marques Figueira, localizada na rua Campos Salles, no centro da cidade, tiveram início nesta semana A casa foi construída no final da década de 1940 e, no passado, abrigou uma clínica médica.

As obras têm como objetivo recuperar a infraestrutura do local, como rede de água e eletricidade, telhado e outras estruturas, mantendo-se fiel ao estilo arquitetônico. O futuro “Casarão da Memória” tem 11 ambientes que vão receber exposições, acervo bibliográfico e audiovisual, salas destinadas a estudos e dedicadas à recuperação de documentos, fotos, filmes e outros registros da cidade.

A área externa também receberá melhorias, a fim de sediar apresentações musicais, exibições de filmes e para a realização de oficinas de artesanato e pintura. A data prevista para conclusão das obras de revitalização é para o primeiro semestre de 2019.

Segundo o vice-prefeito de Suzano, Walmir Pinto, o local representará um marco na preservação da cultura da cidade. “A casa da família Marques Figueira foi a primeira a ser construída naquela região e queremos preservar sua história. Instalar um espaço voltado à memória de Suzano reforça o compromisso que temos com o nosso passado, a fim de fortalecer nossas raízes para o futuro”, explicou.

Para o chefe do Executivo, celebrar a história é fundamental para resgatar o orgulho de ser suzanense. “Por isso estamos trabalhando com afinco na recuperação do casarão. Queremos um ambiente que possa apresentar aos munícipes a história desta cidade e seus valores. Acredito que é mais uma obra que vai reforçar o orgulho de viver em Suzano”, afirmou.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, e o assessor especial da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang, também participaram da vistoria.