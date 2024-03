A questão habitacional

As ações em busca da regularização fundiária nos municípios passa por uma parceria importante com os governos estadual e federal. Ambos contam com projetos importantes para garantir mais unidades habitacionais às famílias mais carentes.

Um outro fator é também a possibilidade de atender famílias que sofreram por conta das enchentes.

Na semana passada, o Governo de São Paulo ampliou o número de famílias de baixa renda que realizaram o sonho da casa própria. Em Suzano, foram entregues apartamentos do programa Casa Paulista para famílias que ganham entre um e três salários mínimos. Cada uma recebeu subsídio de R$ 13 mil para a compra de moradias no empreendimento. O aporte estadual foi de R$ 1,9 milhão.

Um trabalho importante para garantir uma moradia digna à população de Suzano.

A família escolhe o empreendimento que quer morar.

Em Suzano, o conjunto habitacional Vila Ravena possui apartamentos de 41,74 metros quadrados de área útil, dois quartos, sala, cozinha e lavanderia. O empreendimento tem uma ampla área de lazer com playground, redário, salão de festas com dois pavimentos, espaço fitness, área de piquenique, além de bicicletário, horta e pomar.

O benefício às famílias é oferecido pelo programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para compra do primeiro imóvel direto com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e é financiado pela Caixa Econômica Federal.

A entrega das habitações em Suzano foi a segunda do programa nesta semana. Na quarta-feira (6), Tarcísio esteve em Assis, na região de Marília, onde 331 famílias foram também atendidas pelo programa estadual, também na modalidade CCI. O investimento na ação no oeste paulista foi de R$ 3,3 milhões.

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios para que famílias com renda de até três salários mínimos comprem moradias em empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa. O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel.