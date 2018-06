Dados do último censo do IBGE apontam que 24% da população brasileira tem alguma das deficiências pesquisadas (visual, auditiva, motora e cognitiva).

Ou seja, uma grande parcela da população tem problemas em ver uma imagem ou escutar um áudio na web.

Daí a importância de se criar instrumentos para que exista a possibilidade de acesso a essas pessoas.

Acessibilidade na web significa assegurar que a informação de uma página esteja disponível para todos, inclusive para pessoas com quaisquer deficiências.

Barreiras de acessibilidade existem nos dois cenários: uma calçada esburacada é tão problemática quanto uma imagem que não tem um texto alternativo na web, dadas suas devidas proporções. Nesses casos, a responsabilidade é do dono (da calçada e do website).

Esta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que o portal oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) ganhará acessibilidade digital a partir do mês de julho. Acidade realizou evento "Acessibilidade Digital em Ação", realizado na Câmara.

Segundo o chefe do Poder Executivo, assim como o site da Casa de Leis, a Prefeitura vai oferecer dispositivos na web como alto contraste, para pessoas com daltonismo; aumento e diminuição de fontes, para pessoas com problemas visuais; acesso das informações por teclado, para pessoas com restrições motoras; e descrição de imagens, para deficientes visuais.

Quando falamos de acessibilidade na web, lembramos primeiramente de pessoas cegas, que não conseguem enxergar o conteúdo de uma página exibida em um monitor. Mas é importante lembrar que daltônicos que acessam a web podem ter problemas ao acessar uma página que o induza a clicar em um botão de determinada cor, por exemplo.

O processo de implantação dos softwares para tornar o site acessível já começou e segue até o final do mês.

A partir de 1° de julho, o portal já estará funcionando com todas as ferramentas em fase de teste, que vai durar cerca de 30 dias. Já no mês de agosto, a plataforma estará 100% acessível.

É importante a acessibilidade e a urgência em tornar toda a cidade mais inclusiva. É preciso trabalhar diariamente pela inclusão.

Portanto, a acessibilidade é aquilo que permite que qualquer pessoa possa aproveitar atividades, conteúdos ou produtos oferecidos pela sociedade. Independentemente das limitações físico-motoras, culturais, sociais ou de qualquer outro tipo, uma experiência com o mínimo de interferências deve ser proporcionada.