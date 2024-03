Um trabalho importante de acolhimento às mulheres vítimas de violência é desenvolvido em Suzano.

Com o objetivo de reforçar os serviços voltados ao público feminino neste mês em celebração ao Dia Internacional da Mulher, no último dia 8, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano relembra que o município conta com um mecanismo exclusivamente voltado a preservar a segurança de vítimas de violência doméstica. O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando o trabalho de Suzano.

O espaço, denominado Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência, por exemplo, promove o acolhimento em caráter sigiloso e provisório para garantir proteção integral às suzanenses e seus filhos que passaram por situação de risco de morte ou sob grave ameaça em razão de violência, seja ela física, psicológica, sexual ou patrimonial.

Toda mulher em situação de violência que procura atendimento especializado – seja em uma Delegacia de Mulheres, em um Centro de Referência, junto ao Juizado Especial da Violência, à Defensoria Pública, ao Atendimento Sociojurídico, aos Hospitais, aos Postos de Saúde, entre outros – espera ser acolhida e atendida por uma equipe de técnicos preparados, isto é, capacitados e com sensibilidade para atuar na área da violência.

Em Suzano, a iniciativa não somente oferece um lugar para ficar, mas, também, promove a reinserção social das vítimas por meio de ações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), promovendo a reaproximação com familiares, capacitações, encaminhamento para outros serviços públicos, recâmbio para outras cidades, entre outros. Em casos em que a mulher não tenha nenhuma rede de apoio, é ofertado também o Auxílio Aluguel. Vale destacar que não há um período limite para que as vítimas permaneçam no local.

Muitas vezes é necessário o serviço de acolhimento para mulheres adultas, que tenham sofrido violência doméstica, sofrimento físico, sexual, psicológico ou moral, que precisam se afastar de casa por sofrerem ameaças e correrem risco de morte. Elas podem ser acolhidas juntamente com seus filhos.