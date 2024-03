Uma agência de fomento é a instituição com o objetivo principal de financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada. A informação é de especialistas no assunto.

Entre os potenciais beneficiários do financiamento (operações ativas) estão projetos de infraestrutura, profissionais liberais e micro e pequenas empresas. Indústria, comércio, agronegócio, turismo e informática são exemplos de áreas que podem ser fomentadas.

A agência de fomento pode inclusive abrir linhas de crédito para municípios de seu estado, voltadas para projetos de interesse da população. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, as agências de fomento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação.

Em São Paulo, o trabalho deste órgão funciona bem. A Desenvolve SP – agência de fomento paulista ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico –, uniu forças com o micro, pequenos e médios empreendedores de diferentes setores e gestores públicos para impulsionar a geração de emprego e renda da população.

Também contribui com as prefeituras do Alto Tietê. Entre os itens financiados pela agência estão a modernização de sistemas de menor emissão de poluentes, recapeamento, pavimentação, construção de centros comerciais e hospitais, reformas de barcos de turismo e saneamento básico.

Dados do IBGE e da Fundação Seade apontam que o estado de São Paulo registrou, em 2023, a menor taxa de desemprego (7,5%) dos últimos 9 anos. Além disso, o índice é também o mais baixo que o da média nacional, que foi de 7,8%.

De janeiro de 2023 a janeiro de 2024, a agência paulista atendeu mais de 1,6 mil micro, pequenos e médios empresários de diferentes setores da economia. Os investimentos impactam diretamente na criação de postos de trabalho, por exemplo em serviços gerais, comércios de alimentação, vestuário, hospedagem e no setor de obras de infraestrutura da malha viária dos municípios.