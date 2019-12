O final do ano se aproxima com as festividades de Natal e Ano Novo e, por conta disto, é preciso redobrar a atenção nas estradas.

Nesse período, as operações de final de ano são reforçadas com uma intensidade grande de policiais nas estradas e aumento da sinalização. O objetivo é garantir mais segurança aos motoristas e reduzir o número de acidentes com mortes.

Nesta semana, a SPMAR, concessionária responsável pelos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas anunciou preparativos para sua operação especial de fim de ano.

A ação especial está programada para ocorrer entre os dias 20/12/2019 e 01/01/2020, com expectativa de receber um fluxo superior a 2 milhões de veículos nos dois trechos sob sua operação. Durante a operação Natal, com início no dia 20 de dezembro e término no dia 26 de dezembro, são aguardados mais de 1 milhão de veículos.

Desse total, são esperados 814 mil deslocamentos pelo Trecho Sul e outros 303 mil no Trecho Leste, sendo 243 mil com destino ao litoral. Já para o período do Ano Novo, entre 27 de dezembro e 01 de janeiro, a expectativa total é receber mais de 887 mil veículos, sendo 669 mil pelo Trecho Sul e 217 mil pelo Trecho Leste.

Pelos números a quantidade de carros é intenso e exigirá mais atenção por parte dos motoristas.

Segundo levantamento da SPMAR, nesses dias, mais de 217 mil veículos devem utilizar o Rodoanel com destino às rodovias Anchieta e Imigrantes. Durante todos esses dias, a Concessionária, que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), implantará a operação papa-fila nos dias de maior movimento.

O objetivo da ação é agilizar a cobrança de cupons de pedágios, minimizando a formação de filas na aproximação da praça de pedágio do km 70 - onde se concentra o maior volume de tráfego em épocas de feriados - que proporcionam o acesso à Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral.

Aproveitando o aumento do movimento a SPMAR lançará a campanha de férias "Revise para Viajar", com intuito de reforçar a importância do check-up antes de pegar a estrada.

Durante todo o período das férias os motoristas serão informados, via os Painéis Móveis Variáveis (PMVs) da importância da revisão preventiva antes de pegar a estrada. Folhetos explicando os principais itens que devem ser verificados, como suspensão e freios, estão à disposição nas bases dos Serviço de Atendimento ao Usuário(SAU).

Pelo Rodoanel é possível evitar os congestionamentos e semáforos das vias municipais, vantagem percebida tanto para aqueles que vêm de outras estradas que desembocam no município, quanto para os que precisam atravessar a Região Metropolitana de São Paulo para iniciar a sua viagem.

É importante que as vias sejam reforçadas e recebam, cada vez mais, segurança para que acidentes sejam cada vez menores nos finais de ano.