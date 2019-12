A Avenida Brasil, em Suzano, é um acesso importante da cidade. Por ser via de paralelepípedo, geralmente, não tem congestionamentos. A pista larga propicia uma circulação maior de carros pelo local.

Além disso, dá acesso a um dos principais equipamentos esportivos da cidade: o Parque Max Feffer.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que o prefeito Rodrigo Ashiuchi se encontrou com o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, na Assembleia Legislativa, em São Paulo, para oficializar a liberação de R$ 1 milhão.

O dinheiro liberado será via emenda parlamentar, para a realização da obra de pavimentação asfáltica da avenida Brasil, a principal ligação viária de Suzano com Poá. O valor destinado é apenas uma parte do investimento do governo do Estado previsto para o local, orçados em R$ 4 milhões.

A reportagem mostrou que a expectativa da Prefeitura de Suzano agora é que, com a verba disponível, seja possível elaborar o processo licitatório para a escolha da empresa responsável ainda neste mês para a obra começar no ano que vem.

Não há dúvida que a obra em uma avenida tão importante vai contribuir, de forma direta, para os moradores da cidade.

É mais uma boa notícia que Suzano recebe, porque esse recurso vai servir para melhorarmos a infraestrutura dessa importante via que é a avenida Brasil, entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo.

A parceria entre a prefeitura e o deputado Estevam Galvão também vai contribuir.

Ao todo, serão aplicados 10.320 metros quadrados de capeamento asfáltico, com cinco centímetros de espessura, no trecho compreendido entre o viaduto Ryu Mizuno e a entrada do Parque Municipal Max Feffer.

A expectativa é de que a Avenida Brasil seja completamente recuperada e pavimentada, garantindo mais segurança para os motoristas. Com o convênio assinado, a Prefeitura de Suzano já pode iniciar o processo licitatório ainda neste ano.

A liberação foi concretizada por meio de convênio assinado. Além do repasse de R$ 1 milhão, que será feito em três parcelas a partir da assinatura da ordem de serviço para execução da obra, haverá também uma contrapartida da Prefeitura de Suzano no valor de R$ 314.718,13. Segundo o parlamentar, outros R$ 2 milhões já estão sendo liberados e devem ser colocados à disposição do município ainda neste ano.

A expectativa agora é pelo início da obra para garantir mais segurança e um acesso ainda mais tranquilo para quem segue de Suzano para Poá e vice-versa.