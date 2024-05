Inaugurado em 1998, o Banco do Povo Paulista é o maior programa de microcrédito estadual.

Até hoje, 29% dos empreendimentos fechados em até cinco anos são de microempreendedores individuais.

Os MEIs apresentam a menor taxa de sobrevivência no mercado neste período e uma das causas é a falta do crédito inicial, segundo aponta levantamento do Sebrae.

Para atender a esta demanda, micro e pequenos empreendedores que buscam um tipo de financiamento acessível e com condições especiais, bem abaixo do que é praticado no mercado, podem recorrer ao Banco do Povo Paulista (BPP) é importante porque trata-se de programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, que desde a sua implementação, em 1998, já desembolsou R$ 3,4 bilhões em mais de 550 mil operações.

O microcrédito produtivo é um tipo de financiamento que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas, como aquisição de mercadoria, novos equipamentos, entre outros itens, e estimular a geração de emprego e renda, promovendo a inclusão financeira e reduzindo a pobreza.

De acordo com o governo estadual, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o BPP oferece condições facilitadas para empreendedores formais e informais em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Tais recursos podem ser utilizados para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral; matérias-primas; máquinas e equipamentos; ferramentas; itens para publicidade e divulgação do empreendimento; e Software e Hardware.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

É preciso realizar um curso de capacitação empreendedora, promovido gratuitamente pelo Qualifica SP nas modalidades presencial e virtual. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso.

O Banco do Povo é um apoiador essencial para os empreendedores e serve para impulsionar a retomada econômica.

O objetivo é que as pessoas retomes seus negócios, possam contratar, desenvolver seus empreendimentos e fazer com que a Cidade alavanque na parte econômica.