Bens - patrimônio

A Justiça Eleitoral de Suzano exige que os candidatos a prefeito façam a declaração de seus bens.

Na edição de domingo, o DS trouxe reportagem mostrando os valores dos candidatos de Suzano.

Com acesso à internet, o cidadão pode verificar várias informações dos candidatos em tempos de eleição. Uma das plataformas que permite esse acesso direto aos dados é o sistema DivulgaCandContas (Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais).

O sistema é disponibilizado pelo próprio TSE e traz informações específicas para cada candidato individualmente.

Uma das informações disponibilizadas nessa plataforma é justamente a declaração de patrimônio de cada candidato.

A reportagem do DS mostrou que a soma dos bens dos candidatos a prefeito de Suzano chega a R$ 4,1 milhões.

As informações são da Justiça Eleitoral. A reportagem mostrou que Jorginho Romanos(DEM) é o candidato com maior patrimônio.

Ele declarou R$ 2.658.902,07 referente a contas correntes bancárias, terreno e participação em uma empresa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) declarou valor de bens de R$ 872.432,10 referente à casa, terrenos e conta corrente.

O candidato Israel Lacerda tem patrimônio de R$152.900,16 - referente a dois apartamentos.

O candidato do PT, Derli Dourado, declarou à Justiça Eleitoral bens no valor de R$ 480 mil. Valores de casa, veículos e terreno.

Os candidatos Rodrigo Assis (PC do B) e Lisandro Frederico (Avante) aparecem no site do TSE sem registro de bens.

Sábado (26), foi o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral, até as 19h, o requerimento de registro de seus candidatos.

Para ser candidato, a Constituição Federal exige do cidadão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, a filiação partidária – portanto, as candidaturas avulsas estão proibidas – e a idade mínima fixada para o cargo eletivo almejado.

É importante que o processo eleitoral seja transparente e que a população possa acompanhar.

A divulgação dos valores dos bens é importante para mostrar o quanto patrimônio cada candidato possui.

Os bens são definidos como coisas ou objetos que possuem utilidade e servem para atender uma necessidade humana, eles podem ser trocados ou vendidos numa relação jurídica por causa de seu valor econômico ou pelo interesse que desperta.