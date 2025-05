Melhorar o desempenho escolar e evitar a evasão decorrente de diagnóstico oftalmológico tardio são objetivos do Programa “Boa Visão” da Prefeitua de Suzano.

Geralmente, a deficiência visual é também responsável pela evasão escolar de estudantes de ensino fundamental no País.

Nesta semana, a Prefeitura lançou o “Boa Visão”, que terá como foco inicial a avaliação de 27 mil crianças, do G5 ao 3º ano do ensino fundamental. O planejamento do trabalho envolve o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação.

O programa é de extrema importância. Muitas vezes, o que acontece hoje, é que o aluno descobre tardiamente a necessidade de usar óculos, o que atrasa seu desenvolvimento escolar e o desestimula a participar das atividades e aprender.

Com esta parceria, Suzano busca diminuir a possibilidade desse cenário. A saúde ocular é fundamental no processo de aprendizagem.

Em Suzano, a iniciativa terá como tema deste ano o lema “Cuidar dos olhos é cuidar do futuro”, e deverá contemplar 11.500 alunos das escolas municipais, 15.060 das unidades estaduais de Suzano e outros 440 da rede de ensino do Serviço Social da Indústria (Sesi). Nesses locais, serão realizados pré-testes, que deverão ser iniciados nos próximos dias, para verificar quais estudantes precisam realizar um atendimento oftalmológico. As consultas deverão ser realizadas a partir de julho e os casos especiais serão acompanhados pelo setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp).

O programa prevê um pré-atendimento por parte dos profissionais das unidades de ensino, que participarão de um treinamento para aplicar o teste da acuidade visual com o objetivo de verificar sinais reveladores da saúde ocular. Esse instrumento será utilizado no processo relacionado à identificação precoce de alguma dificuldade na visão.

Conforme estimativa baseada em experiências anteriores, “entre 8 e 12 mil crianças deverão receber o atendimento por parte dos médicos, e, entre 4 a 6 mil deverão ser recomendadas a usar óculos”.

A armação e as lentes serão confeccionadas de forma gratuita para os munícipes, que receberão em mãos os acessórios pelas equipes da Prefeitura de Suzano, nas próprias unidades de ensino.

A outra etapa do programa, que atende os munícipes da “Melhor Idade”, será realizada posteriormente.

A partir de setembro, está previsto o início das cirurgias de catarata e pterígio para aqueles pacientes que já começaram o tratamento durante a última edição do “Programa da Boa Visão”, realizada ano passado.