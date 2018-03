Cadastramento biométrico

A principal vantagem do sistema biométrico é a segurança. Com a identificação biométrica não haverá a possibilidade de um eleitor votar no lugar de outro, tornando assim ainda mais seguro o sistema de votação eletrônico.

Sem dúvida, é um sistema que inibe de uma vez por todas qualquer tipo de fraude.

Ao final dos trabalhos de biometria da Justiça Eleitoral todos os dados são remetidos ao Instituto de Identificação e servirão também para a Polícia Federal, para facilitar as investigações policiais.

A biometria também permitirá o cruzamento de dados para evitar fraudes no Bolsa-Família, e nas aposentadorias do INSS, por exemplo.

Em São Paulo, o cadastro biométrico não é obrigatório para as eleições de 2018 na maior parte das cidades do Estado. A obrigatoriedade para 2018 vale apenas para 85 municípios.

Em Suzano foi registrado até a tarde de quarta-feira, 61.826 mil eleitores que realizaram o cadastro biométrico. Os dados representam apenas 29,05% dos eleitores do município que são obrigados a votarem nas eleições, que é 212 mil. O procedimento será realizado até 9 de maio e retornará em novembro nos cartórios eleitorais, lembrando que ainda não é obrigatório.

Enquanto o prazo não acaba, as zonas eleitorais da cidade contabilizam filas para realização da biometria. Para se ter ideia, cerca de 130 atendimentos são computados por dia no cartório da 415ª Zona Eleitoral de Suzano. Por conta disso, as vagas são poucas para aqueles que estão interessados em efetuar o procedimento até maio.

A biometria é feita por horário, mas com ordem de chegada na fila, que normalmente já fica enorme e deve ficar ainda mais nessa reta final.

O sistema de biometria da Justiça Eleitoral identifica os eleitores por meio da digital do dedo indicador ou polegar e foi criado em 2008, ano no qual 40 mil eleitores foram cadastrados no sistema de identificação biométrica.

Em 2017, a cobertura da biometria se expandiu e alcançou 56 milhões de pessoas. Nos estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, 100% eleitores já foram cadastrados.

Para realizar a biometria, o eleitor deve se dirigir até o cartório eleitoral portando documento de identidade (RG), comprovante de endereço com nome pessoal, caso seja homem maior de 18 anos, deve ter em mãos a carteiras de reservista.

É um sistema importante porque vai garantir segurança ao eleitor nas próximas eleições que já ocorrerão neste ano. Em outubro o povo irá às urnas para escolher presidente; governador; senadores; deputados federais e deputados estaduais.