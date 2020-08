Centro de Apoio à Vítima

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) é um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania, criado em julho de 1998 pelo Governo do Estado de São Paulo, para dar apoio às vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, e assim dar eficácia ao artigo 245 da Constituição Federal e ao artigo 278 da Constituição Estadual.

Tem como missão: ser referência para ações e políticas públicas que visam a superar os ciclos de violência e promover reconhecimento, cidadania e acesso à justiça e aos direitos de vítimas de crimes violentos.

Em Suzano, a unidade do Cravi vem realizando atendimento desde o final do ano passado.

Só para se ter uma ideia, em pouco mais de oito meses, o Cravi bateu a meta de 300 atendimentos no ano e realizou cerca de 350 acolhimentos desde o início dos trabalhos, ocorrido em novembro de 2019. Em 12% dos casos, feminicídios ou violência doméstica foram os motivos.

Vivendo o primeiro agosto desde sua inauguração, o centro participa do “Agosto Lilás”, mês de conscientização pelo fim dos casos de violência contra a mulher no Brasil. Várias ações estão sendo programadas pelo Cravi neste mês, incluindo entrega de fitas e lives destacando a importância da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006.

O Cravi oferece atendimento público e gratuito às vítimas e seus familiares. Qualquer cidadão que tenha passado por uma situação de violência de qualquer natureza, inclusive violência doméstica, será acolhido no serviço por uma equipe interdisciplinar, especializada em realizar a triagem dos casos.

A equipe é composta por assistente social, psicólogos e estagiários das respectivas áreas. Esses profissionais são especialistas no atendimento às vítimas de crimes violentos, que na sua maioria são sobreviventes, ou familiares que perderam seu ente querido assassinado. É um serviço de portas abertas.

Apesar de estar engajada na campanha, a unidade tem atendimentos voltados aos casos de homicídio, tentativa de homicídio e feminicídio.

Em Suzano, houve aumento de acolhimentos na unidade durante a pandemia. Em junho, foram realizados 110 atendimentos – quase um terço do total - que visaram vários cuidados diferentes. Para efeito de comparação, maio teve apenas 19 acolhimentos.

O aumento significativo em junho ocorreu por conta da divulgação do Cravi. Ela destacou que a procura pelo serviço tem crescido a cada mês.

O Cravi de Suzano fica instalado no subsolo do Paço Municipal da cidade.

Nas unidades do Cravi são disponibilizados espaço “sigiloso e acolhedor para apoiar, escutar e cuidar do cidadão exposto ao sofrimento causado pela violência”. Por meio do atendimento presencial, é oferecido apoio psicossocial e orientação jurídica, por meio de parcerias estabelecidas com o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.