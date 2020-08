Os acessos aos serviços públicos pelos meios digitais contribuem de forma direta para dar agilidade às reivindicações do cidadão à administração pública.

Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que Suzano aparece na 39ª posição e Mogi das Cruzes na 49ª no ranking nacional das Cidades Inteligentes produzido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) e pelo portal Teleco.

A classificação tem objetivo de identificar os 100 maiores municípios brasileiros com mais oferta de serviços inteligentes para o cidadão voltado à mobilidade urbana, ao e-Gov, educação/saúde e meio ambiente.

O ranking leva em conta os serviços digitais públicos oferecidos ao cidadão por meio de ferramentas, como internet e celular.

Esses acessos, por meios digitais, garantem um serviço com agilidade garantindo acessos necessários.

No ranking o DS mostrou que Santo André, no Grande ABC, lidera o ranking. Outra cidade do Alto Tietê é Itaquaquecetuba que aparece na 100ª posição do ranking.

As cidades inteligentes são aquelas que utilizam tecnologia para gerar eficiência nas operações urbanas, de tal forma que mantém seu desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida da população. São cidades automatizadas e mais sustentáveis.

Segundo levantamento mostrado pelo DS, a conectividade é essencial para a população possa usufruir dos serviços digitais oferecidos pela administração pública.

O ranking completo, com os 100 maiores municípios brasileiros em população pode ser encontrado na página “Fique Antenado!”, que tem dicas, informações, cartilha e diversos conteúdos sobre as antenas. A instalação da infraestrutura de telecomunicações é imprescindível para a conectividade e economia digital cuja essencialidade fará parte também dos debates do Painel Telebrasil 2020, que ocorre nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro.

As cidades inteligentes podem vir nas mais variadas formas, mas uma característica é recorrente: são o futuro da vida urbana. A expressão vem sendo usada cada vez mais, mas o conceito ainda é um pouco confuso para as pessoas.

O levantamento do SindiTelebrasil e do Teleco também traz o ranking das Cidades “Amigas da Internet”. Estão destacados os 100 maiores municípios brasileiros aqueles que oferecem um ambiente adequado à instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações (antenas e fibra óptica).

Neste ranking Suzano aparece na 73ª colocação, Mogi das Cruzes na 40ª e Itaquaquecetuba na 71ª.

Esta é a quinta edição dos rankings, que têm mostrado avanços importantes de algumas cidades que já alteraram sua lei municipal ou promoveram mudanças nos processos de licenciamento. Por outro lado, o estudo revela que ainda há muitos municípios com leis desatualizadas e que demoram mais de um ano para licenciar a instalação de antenas, dificultando o avanço da conectividade, que é a base do desenvolvimento da economia das cidades e do bem-estar de seus cidadãos.