A manchete do Diário de Suzano nesta quinta-feira traz informação sobre decreto publicado no Diário Oficial da cidade em que autoriza agendes da saúde a entrarem em residências, públicas ou privadas, sem autorização dos donos.

A medida visa aumentar a fiscalização dos focos da dengue na cidade. Suzano lidera em casos na região, com 1.335 confirmados.

A disparada dos casos liga alerta, pois, mesmo que o vírus da dengue só transmita por meio do mosquito, há vidas em pauta.

O decreto autoriza a entrada e caso o dono do imóvel não conceda a permissão, os agentes podem acionar as forças policiais para cumprir a ordem.

Os focos da dengue são necessários de serem localizados e combatidos. São por meio deles que o mosquito Aedes Aegypti bota ovos e que posteriormente vão virar os mosquitos transmissores.

A capital paulista, por exemplo, terá incremento de R$ 240 milhões para ações de reforço no combate à dengue. Os recursos são para ampliação do horário de funcionamento das unidades de atendimento médico ambulatorial (AMA) até 22h, contratação de mais 500 médicos, 30 caminhonetes para nebulização, e a inclusão de 3,2 mil agentes do programa operação trabalho (POT) - 100 em cada uma das 32 subprefeituras.

A partir de segunda-feira (18), as 80 unidades passam a ter três horas a mais de atendimento todos os dias, ficando abertas até as 22h. A capital passa a contar com um total de 96 veículos equipados com nebulizadores de inseticida (fumacê) contra o mosquito Aedes aegypti - atualmente são 66.

A vacinação em crianças também já começou, mas medidas de fiscalização dos focos, como a adotada em Suzano, poderá inibir o mosquito na origem e aumentar a proteção da população.

A recomendação é sempre manter caixas d’água fechadas, pneus e vasos de plantas sem água acumulada.