O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) é fundamental para planejar, fomentar e monitorar o turismo local de forma sustentável, unindo o poder público e a iniciativa privada. Sua importância reside em estruturar o turismo, garantir o desenvolvimento econômico, preservar a cultura e o ambiente, além de permitir o controle social.

Atua como um fórum deliberativo e consultivo que orienta a prefeitura, garantindo que o turismo seja desenvolvido de forma estratégica e organizada.

Em Suzano, os 43 novos integrantes do Comtur tomaram posse, durante cerimônia realizada na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

O grupo é formado por 22 membros titulares e 21 suplentes, que atuarão no fortalecimento do turismo na cidade, visando fomentar a economia local e ampliar a geração de empregos.

Durante a solenidade, também foi definida a nova diretoria do Comtur.

O Comtur integra a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

O conselho tem importância também para o avanço do turismo em Suzano, além das iniciativas desenvolvidas pela administração municipal no setor.

A criação e atuação do Comtur é muitas vezes condição obrigatória para que o município participe de programas federais, como o Mapa do Turismo Brasileiro, facilitando o recebimento de verbas.

O órgão auxilia a posicionar o município em roteiros regionais e estaduais, ampliando o turismo interno e externo.

Portanto, o Comtur atua para fortalecer os trabalhadores da área, fomentar empregos e impulsionar a economia local, já que o turismo tem potencial para alcançar todos esses objetivos.