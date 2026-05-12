LANCE LIVRE 12-05-2026

Evento da Alesp na Câmara

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) vai realizar, na Câmara de Suzano, audiência pública sobre o Orçamento Estadual 2027.



Presidente da Comissão

O presidente da Comissão, deputado Gilmaci Santos (Republicanos) fez a solicitação do prédio da Câmara para realizar o evento, marcado para o dia 18 de maio, às 10 horas.



Artur Takayama

O presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama (PL), determinou as providências para recepcionar os integrantes da Comissão da Alesp.



Vereadores informados

Os vereadores foram informados do evento. Os representantes da Alesp serão recepcionados também pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador Denis Cláudio da Silva.



Aberto ao público

O evento é aberto à participação popular, de autoridades e organizações. Segundo a Câmara, “é uma oportunidade ímpar de reivindicar melhorias para Suzano e região, incluindo no Orçamento Estadual”.



Visita do governador

O Alto Tietê recebeu neste sábado (09/05) o encerramento da Caravana 3D (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo), do Governo do Estado, com o anúncio de mais de R$ 70 milhões em investimentos para a região. O encontro com o governador Tarcísio de Freitas reuniu prefeitos para a formalização de novos convênios (Leia nesta edição). Para o presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a aproximação entre o Estado e os municípios fortalece o desenvolvimento regional.