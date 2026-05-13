Suzano saiu com saldo positivo da visita do governador Tarcísio de Freitas na Caravana 3D à região do Alto Tietê, nos dias 8 e 9 maio (sexta-feira e sábado).

Para a cidade, os anúncios e inaugurações representaram um marco na relação entre Suzano e o Estado de São Paulo, que alcançou um novo patamar.

As entregas foram nas áreas de tecnologia e inovação, saneamento básico, saúde, segurança, mobilidade e educação.

A parceria tem dado muito resultado, sobretudo por conta das obras entregues serem pedidos antigos.

Após as entregas do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira e da ampliação do sistema para tratamento de esgoto, na sexta-feira, foram anunciados, no sábado, em Mogi das Cruzes, R$ 6 milhões para a infraestrutura viária de Palmeiras, obras de ampliação e adequação de seis escolas estaduais, e também duas viaturas para o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

As intervenções confirmadas para a região sul da cidade garantirão avanços na pavimentação de vias dos bairros Jardim do Lago, Jardim Dora e Parque Heroísmo. Já as melhorias na estrutura de ensino contemplarão escolas estaduais da área central e dos bairros Chácaras Nova Suzano, Cidade Edson, Vila Urupês e Parque Residencial Casa Branca.

Todas as conquistas refletem uma relação construída desde 2023.

O DS trouxe informações sobre as novidades em edição desta terça-feira (12).

Só para se ter uma ideia, o pacote de entregas e anúncios do Estado realizados nesta oportunidade dão sequência aos investimentos que já estão em curso na cidade, pelos quais serão viabilizadas, por exemplo, as tão esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, que demandarão recursos estaduais de mais de R$ 600 milhões. A cerimônia que oficializou o início das obras ocorreu em 15 de janeiro deste ano, na primeira visita do governador a Suzano em 2026.

Foi oficializada a abertura da sonhada Fatec, no Jardim Monte Cristo, que abriu novas perspectivas para os 160 alunos que serão contemplados já neste ano, os 480 no ano que vem e os mais de mil que serão beneficiados em cinco anos, nos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

Diante da importância desta entrega para Suzano, para a região e para o governo paulista, também marcou presença nesta oportunidade o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan.

No meio da tarde, as autoridades suzanenses estiveram com o governador na unidade da Sabesp, na Vila Maria de Maggi, onde foram entregues uma nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

A parceria mostrou, mais uma vez, que pode garantir muitos investimentos para a cidade.