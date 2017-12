Cidades e o Estado estão se preparando para a prevenção contra desastres naturais provocados no período de chuvas, que começa agora.

Para prevenir e evitar deslizamentos e enchentes, o Núcleo de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (DC), cuja sede é no Palácio dos Bandeirantes está intensificando seus trabalhos.

O monitoramento é feito 24 horas por dia, sete dias por semana, em sistema de revezamento por quatro equipes e apoio de meteorologistas da Somar Meteorologia, instaladas em uma sala repleta de monitores.

A equipe monitora a situação climática por mapas produzidos pelo próprio serviço de meteorologia e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemadem).

O acompanhamento é feito em monitores instalados na sala, com indicações da quantidade de chuvas e cores que identificam os diferentes graus de atenção: do estado de observação, em amarelo, ao vermelho, de alerta máximo. Ao menor sinal de alerta, a Defesa Civil entra em contato com os municípios para a adoção das providências devidas.

As condições climáticas e o excesso de chuvas também são monitorados com a ajuda de parceiros como o Sistema de Alerta e Inundações de São Paulo (Saisp), que faz o monitoramento pela Rede Telemétrica de Hidrologia do Departamento de Águas e Energia Elétrica) e pelo Radar Meteorológico do Estado.

Equipamentos chamados de pluviômetros automáticos ajudam no monitoramento e são instalados em equipamentos públicos, como hospitais, escolas e prefeituras.

Não há dúvida que é possível evitar os efeitos trágicos de desastres naturais decorrentes das chuvas. Mas, para isso, são necessários planos de prevenção e de gestão de riscos, além da intensificação da fiscalização. A afirmação pode até parecer óbvia, no entanto, faz muito sentido, quando os brasileiros ainda tentam se recuperar do choque provocado pelos deslizamentos ocorridos na serra fluminense, anos atrás.

A solução para os problemas de desastres provocados no período de chuvas passa principalmente pela mudança de cultura nos processos de urbanização no País.

As cidades estão na estação mais crítica do período de chuvas e a Defesa Civil iniciou em 1º de dezembro passado a Operação Chuvas de Verão que se estende até 31 de março de 2018 e que pode ser prolongada, dependendo das condições climáticas.

A novidade da Operação Chuvas de Verão deste ano são os alertas enviados para as pessoas que se cadastram no Serviço de SMS. O procedimento é o seguinte: ao fazer o cadastramento através de uma mensagem para o número 40199, você registra o seu Código de Endereçamento Postal (CEP) e passa a receber alertas para as situações climáticas mais graves relacionadas à região do CEP. É possível cadastrar quantos CEPs desejar, o que facilita os deslocamentos nos dias de chuva.

No Portal da internet da Defesa Civil, também é possível acompanhar dois boletins diários sobre as condições climáticas.