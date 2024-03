Os casos de dengue assustam o Estado de São Paulo e trazem grande preocupação no Alto Tietê.

Com os dados atualizados, são duas pessoas mortas, em Suzano.

As ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti foram reforçadas nesta semana, para tentar garantir mais segurança na saúde da população.

Nesta semana, o Estado de São Paulo fez uma convocação, um chamamento para que toda a população da cidade pudesse contribuir com ações de enfrentamento.

Os municípios se engajaram. Nesta sexta-feira (1º), o “Dia D de Mobilização Estadual” contra a dengue reformou a estratégia de ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes Aegypti, com ações para conscientizar a população sobre a doença.

O evento, anunciado pelo Centro de Operações de Emergências (COE) do Governo de São Paulo, teve a participação dos secretários estaduais da Saúde, Educação, além de representantes da Defesa Civil, com reforço do Exército Brasileiro e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).

Tem sido fundamental a parceria entre municípios e Estado. O trabalho de combate aos criadouros do mosquito precisa da união de todos os esforços possíveis, para contribuir diretamente na redução do número de casos da doença.

Neste dia 1°, as ações do Dia D incluíram atividades especiais nas escolas públicas estaduais e municipais, orientação à população e fortalecimento das ações de combate aos vetores nas residências.

Os municípios das regiões de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Itapeva, Jales, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Grande São Paulo, Santos, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, São José Dos Campos e Taubaté já anunciaram que irão aderir ao “Dia D” e alguns deles contaram com ajuda da Defesa Civil e do Exército Brasileiro.

Para os municípios que necessitem de apoio da Defesa Civil ou do Exército para as atividades de campo no dia D, o COE disponibilizou um e-mail para receber as solicitações: coe@saude.sp.gov.br.

O Estado também entregou para todas as prefeituras a campanha “A água mais mortal pode estar no seu quintal”, um material didático e comunicativo para distribuição à população. Estes informes também serão distribuídos para todas as escolas públicas do estado, tanto municipal, quanto estadual, e podendo ser distribuído também nas escolas particulares.

Todas as ferramentas de informações também são importantes. O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas” com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmistifica as notícias falsas que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre as doenças.