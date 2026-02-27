Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente no 2º, 5º e 9º anos no Estado, aponta o governo estadual.

Os números do Alto Tietê também são positivos. Considerando todas as disciplinas avaliadas, a evolução das notas dos anos finais do Ensino Fundamental foi de 16,5% em comparação a 2024. Os resultados, anunciados no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (25), consolidam a recuperação da aprendizagem e reforçam a estratégia estruturada da gestão atual.

A equidade é outro ponto forte dos resultados. Os índices de acertos cresceram em todas as regiões do estado no Saresp com média de 15% de avanço em relação a 2024.

Mais do que uma melhora pontual, os números refletem uma política educacional que combinou recomposição dos conteúdos, gestão orientada por dados, formação profissional e, principalmente, ações concretas para tornar a escola mais atrativa para os estudantes. É possível observar avanços em todos os ciclos de ensino, com a consolidação do crescimento em relação ao período pós-pandemia.

De acordo com o Governo do Estado, a trajetória confirma a consistência de uma série de medidas adotadas nos últimos três anos pela atual gestão. Entre os principais programas estão o Provão Paulista, BEEM, Prontos Pro Mundo, e os programas de tutoria para alunos do anos iniciais e finais do Fundamental, além do Alfabetiza Juntos, que reforçou a alfabetização em parceria com os municípios.

Em matemática, a rede estadual registrou avanço no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o melhor resultado já registrado historicamente na disciplina.

No 9º ano, a média chegou a 260,3 pontos no Saresp, alta de 11,8 pontos em relação a 2024 e 14 pontos na comparação com 2023. No 5º ano, a pontuação foi de 236,3 pontos, crescimento de 13,8 pontos em um ano e de 21 pontos desde 2023. Já no 2º ano, etapa ligada à alfabetização, a média alcançou 200,8 pontos, 33 acima do registrado em 2023.

SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) é fundamental para diagnosticar a qualidade da educação básica paulista. Ele fornece dados precisos sobre a aprendizagem em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, orientando políticas educacionais, melhorando práticas pedagógicas e monitorando o avanço do ensino na rede estadual.

Avalia o desempenho dos alunos (3º, 5º, 7º, 9º anos do Fundamental e 3ª série do Médio) para identificar defasagens e áreas que precisam de suporte, como foi o caso da recomposição pós-pandemia.