Dia da Mulher

Hoje é o Dia Internacional da Mulher, uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970.

As cidades da região estão com vasta programação para lembrar a data especial.

Ela simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens.

Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência.

O Dia Internacional da Mulher existe, enquanto data comemorativa, como resultado da luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês etc. Essa mobilização política, ao longo do século XX, deu importância para o 8 de março como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos.

Em Suzano, a Prefeitura de Suzano preparou uma série de atividades para serem realizadas em diversos equipamentos da cidade até 31 de março.

As ações incluem atendimentos e exames ginecológicos, atrações culturais, encontros, palestras, orientações, entre outras, além da inauguração do Departamento da Mulher, marcado para ocorrer nesta sexta-feira (08/02), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

A expectativa é de que várias ações e projetos da administração municipal relacionados ao público feminino hoje em andamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs) e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), bem como outras atividades que vierem a ser criadas, sejam abarcadas pelo novo setor.

Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia narra que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York.