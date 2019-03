Moradores que vivem nas imediações da Estrada do Duchen sofrem com problemas de inundações na via há vários anos.

Os problemas acontecem por alguns fatores. Primeiro, a estrada se encontra em área da Represa de Taiaçupeba. Quando chove aumenta o volume de água do reservatório.

Por outro lado, a falta de escoamento no local é nítido e complica ainda mais.

O DS vem acompanhando o drama dos moradores há vários anos. O problema vem persistindo.

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) trouxe uma boa notícia que deve colocar fim ao problema sofrido pela comunidade do local.

Ele recebeu a confirmação de que o governo do Estado fará a reconstrução da Estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia, distrito de Palmeiras, muito em breve.

A novidade foi compartilhada pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Cesar Tagliavini.

A notícia não poderia ter vindo em melhor hora, uma vez que a estrada se encontra alagada desde as últimas chuvas.

A situação é bastante complicada principalmente por causa da dificuldade de acessos.

As reclamações dos moradores são constantes.

Na reportagem que o DS publicou, nesta semana, a informação é de que a reconstrução será dos sete quilômetros de extensão.

Atualmente, a vicinal começa e termina na estrada Keida Harada, ligando bairros como Vila Ipelândia, Recreio Santa Rita, Chácara Recreio Internacional e Chácara Duchen. A vai receber melhorias na infraestrutura, como alteamento de parte da pista, no trecho que está alagado atualmente em razão das chuvas e por estar em área de ampliação da represa de Taiaçupeba, e recapeamento da via, por onde passam ônibus do transporte municipal, caminhões para escoamento da produção rural e também veículos de moradores da localidade.

O alteamento da pista, aliás, era um pedido antigo dos moradores que residem nas proximidades.

Segundo Tagliavini, a obra já foi autorizada pelo governador João Doria e pelo secretário de Estado de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto. Agora é esperar pelo início das obras que podem dar fim ao drama vivido pela comunidade ao longo dos anos.