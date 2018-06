É preciso ‘salvar’ o Miraporanga

Um santuário ecológico é um parque com grande espaço de área verde preservada. Lá os visitantes têm várias opções de trilhas, cada uma com um atrativo diferente.

Geralmente, os parques ecológicos são espaços verdes de uso público. Tratam-se de locais onde costuma haver abundância de árvores e plantas, ajardinadas e diversas instalações (como bancos, jogos infantis e fontes e outros equipamentos).

Ecológico, por sua vez, é um adjetivo referente àquilo que diz respeito à ecologia.

As definições permitem-nos compreender a ideia de parque ecológico, um território que se caracteriza pelo cuidado especial que recebem as espécies que habitam no mesmo.

Em Suzano, o santuário ecológico Miraporanga precisa ser preservado. É uma missão difícil, que já vem de vários anos.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Câmara de Suzano aprovou requerimento para que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) interceda junto aos órgãos competentes para que seja feito o tombamento do Santuário Ecológico Miraporanga, localizado no bairro do Baruel.

A medida será importante porque pode garantir a preservação deste espaço importante.

O município respondeu ontem esta demanda afirmando que inicia um Plano de Mata Atlântica para tentar transformar o parque em patrimônio natural.

O requerimento pedindo ajuda para o santuário ecológico se baseia no decreto federal de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, com vistas à preservação das matas e florestas no território, garantindo “que as futuras gerações tenham uma vida mais saudável e sem poluição”.

O documento também destaca que Suzano possui uma área de 1 milhão de metros quadrados de floresta de Mata Atlântica, e a agressão da natureza pelo homem “vem acontecendo de maneira devastadora”, o que coloca em risco o meio ambiente do município. “Preservar espaços como o Miraporanga é um dever de todos”, afirma o vereador Jaime Siunte (PTB).

Localizado no quilômetro 61,5 da rodovia Índio Tibiriçá, o Santuário Ecológico Miraporanga é uma floresta urbana que abriga um importante jardim botânico particular do Brasil. O local possui espécies vegetais de várias partes do mundo e bromélias endêmicas de diversos locais do País.

A finalidade de um parque ecológico é proteger o ecossistema no qual este se desenvolve embora estas regiões também sirvam para o lazer e permitam que a população conheça a natureza de um determinado lugar. Por isso é importante garantir a preservação e manter um trabalho para garantir o parque público.