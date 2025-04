Os ecopontos são de extrema importância para o meio ambiente.

Em Suzano, a implementação é uma política municipal.

São locais que têm por finalidade coletar, armazenar, manusear e transportar os resíduos sólidos que não podem ser descartados no lixo comum. Muito utilizado pelas prefeituras de municípios, shoppings, indústria em geral, construção civil e condomínios, locais onde a produção de resíduos é em alto volume e muitos não devem ser descartados no lixo comum. Esses resíduos são retirados pelas empresas de coleta e levados para os locais adequados para os seus descartes.

Em Suzano, nesta semana, o prefeito Pedro Ishi elencou o conjunto de metas que estão previstas para a sequência da gestão durante o evento que marcou a prestação de contas dos primeiros cem dias de governo, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna nesta quinta-feira (10/04). Na oportunidade, foi confirmado o início das intervenções que garantirão a implantação de um ecoponto no bairro Miguel Badra com a ordem de serviço assinada pelo prefeito e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.

Só para se ter uma ideia, o equipamento aprimorará a gestão de resíduos sólidos na cidade ao proporcionar um novo local para descarte adequado de materiais, com vistas à proteção do meio ambiente. Assim, será mais uma opção para a população, que já conta com o ecoponto no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Em relação ao meio ambiente, também foi anunciada a meta referente ao plantio de 10 mil mudas até 2028, que se somarão às 12 mil mudas já plantadas desde 2017. Também sob condução da pasta, está prevista a conclusão do Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Municipal Max Feffer, o Polo de Educação Ambiental e a manutenção do Selo Verde e Azul do governo do Estado.

Portanto, o investimento para preservação do meio ambiente deve ser constante passando também pelos ecopontos: instrumentos fundamentais para garantir o descarte correto de pequenos volumes de entulho, grandes objetos, restos de podas de árvores e resíduos que podem ser reciclados, como plástico, vidro, metal e papel.