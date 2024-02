Os espaços públicos têm papel determinante na sociedade urbana, pois são o locais de encontros, relações, convívio e trocas entre os mais diversos grupos que compõe a comunidade. Portanto, a existência e qualidade destes está diretamente relacionada a uma cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos.

Em Suzano, um trabalho importante é realizado no sentido de qualificar esses locais.

A Prefeitura iniciou 2024 com quatro planos municipais em execução que buscam qualificar os espaços públicos da cidade. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, que participou da elaboração de cada um deles, prevê a redução de ruídos e ilhas de calor, melhor utilização das áreas livres e verdes, melhorias no sistema de drenagem e ampliação da malha cicloviária.

O DS trouxe, na semana passada, todos os detalhes. Programado para ser implementado até o fim deste ano, o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor (PRRIC), desenvolvido em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, atualmente está na fase de levantamento e tabulação dos dados. O PRRIC tem como objetivo o mapeamento da cidade sob a lógica das áreas mais vulneráveis em razão da deficiência de espécies arbóreas (vegetação), fruto do corte contínuo de árvores na cidade e a necessidade de uma programação para atividades de replantio num período de médio e longo prazo.

Portanto, o Espaço Público é o lugar da cidade de propriedade e domínio da administração pública, o qual responsabiliza ao Estado com seu cuidado e garantia do direito universal da cidadania e a seu uso e usufruto.

Em Suzano, o projeto que busca qualificar também serve como instrumento que permite a administração municipal a identificação dos bairros mais quentes, que poderão receber ações de controle das altas temperaturas pela presença de novas árvores, por exemplo.

Uma das recomendações já apontadas pelos estudos é a necessidade de criação de corredores verdes que liguem a região sul do município à Várzea do Rio Tietê, permitindo que o vento oriundo da região sul permeie a área adensada da cidade, fazendo com que seja refrigerada.

Outro ponto relacionado a esse plano é a manutenção ou aumento da vegetação também na porção sul de Suzano, garantindo a absorção de água e umidificação do solo.