Exército em Suzano

O Exército Brasileiro passou esta semana em Suzano para execução de exercícios em ambiente urbano. Foi um período de treinamentos, antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde está mantida intervenção federal.

Os militares ofereceram serviços sociais, em parceria com a Prefeitura, na Praça João Pessoa.

O general de Brigada Helder de Freitas Braga comandou a operação.

Na quarta-feira, o Exército Brasileiro promoveu uma importante Ação Cívico-Social (Aciso), na Praça João Pessoa, na região central da cidade. A iniciativa, que teve participação de cerca de 1,5 mil pessoas e de 90 militares, teve o objetivo de disponibilizar atendimento gratuito nas áreas da Saúde e de Geração de Emprego aos suzanenses.

Coordenada pela 12ª Brigada de Infantaria Leve, a ação esteve no município para a realização de um treinamento por meio do exercício Anhanguera 2018 com o objetivo de melhorar as técnicas de soldados e oficiais para a Garantia de Lei e Ordem (GLO).

Os munícipes que passaram pela Praça João Pessoa tinham à disposição apresentações musicais da banda do Exército, exames e orientações preventivos de saúde bucal, além de aferição de pressão arterial e glicemia.

Houve também a exposição de equipamentos e viaturas utilizadas pela Brigada, além da apresentação sobre a história da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e sua campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

O trabalho do Exército é intenso em relação às ações sociais. As Forças Armadas estão nas ruas. Sincronizados com as urgências do País, os militares deixam os quartéis para ajudar a erradicar o mosquito Aedes aegypti, por exemplo, avaliar e reduzir os efeitos, como por exemplo, do desastre da lama no Rio Doce e Oceano Atlântico, preservar as comunicações e ajudar a população nos municípios assolados pela enchente.

Em Suzano, houve um foco o fortalecimento dos vínculos entre o Exército e a comunidade suzanense, que está recebeu a visita das tropas para um exercício militar, que tem sido focado em técnicas de abordagem, patrulhamento em área urbana, além de simulações de confrontos sem riscos à população. Suzano abrigou 630 integrantes das Forças Armadas.

Sem dúvida o trabalho foi produtivo, em parceria com a Prefeitura, e garantiu uma leque importante de atendimento social que, no futuro, poderá se repetir.