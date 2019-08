O Rodoanel, em Suzano, vem contribuindo, de forma direta, para o escoamento de veículos no sentido ABC e São Paulo.

O único problema ainda é a falta de uma alça de saída, tanto para quem vem do ABC ou São Paulo.

O motorista não consegue sair, em Suzano, por falta desta alça.

Os números de veículos os quais o DS mostrou, na semana passada, em reportagem mostram a importância desta rodovia para o trânsito da cidade e também da região.

Há uma crescimento no número de motoristas que procuram circular pela via.

Na reportagem, o DS mostrou que o fluxo de veículos no Rodoanel Mário Covas (SP-21) aumentou em 25% no trecho que compreende a cidade no primeiro semestre de 2019.

A via aguarda, por parte do governo estadual, a implantação de uma alça de saída, em Suzano. O comparativo é feito com base no mesmo período de 2018. Os dados são da SPMar, concessionária que administra a via.

Ao todo, cerca de 2 milhões de veículos passaram pelo trecho nos seis primeiros meses de 2019, algo em torno de 400 mil a mais do que os 1,6 milhão do ano passado.

O número de acidentes também subiu no comparativo entre os dois períodos no trecho. Houve uma pequena variação de 1% no índice de acidentes registrados, o que corresponde a 2,2 acidentes para cada 100 mil veículos em 2019. No primeiro semestre do ano passado, esse número foi de 2 acidentes para cada 100 mil.

De 2018 para 2019, o número de feridos nos acidentes aumentou 150%. Durante o primeiro semestre do ano passado, quatro pessoas se feriram em acidentes no trecho que compreende a cidade de Suzano. No ano atual, 10 registros de feridos em acidentes foram feitos.

Não há dúvida que a importância do Rodoanel para a região requer que melhorias sejam feitas na via.

O acesso proporciona, por exemplo, muito mais rapidez para quem siga para São Paulo.

É uma alternativa importante, que se destaque à medida em que os números de veículos na via cresce.

A construção de uma alça de saída do Rodoanel segue sendo uma pauta das autoridades municipais e estaduais.

A obra pode aumentar ainda mais o fluxo de veículos do trecho que compreende Suzano, visto que muitos moradores que precisam acessar o Rodoanel, precisam sair da cidade.

Conforme noticiou o DS em algumas situações, a SP-66 e a Estrada dos Fernandes são os locais mais especulados para a realização da obra.

Mas é bom, quem sabe, que a cidade consiga as duas alças para garantir ainda mais possibilidade e opção para o motorista.