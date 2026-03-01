Fundo Social e Assistência

O trabalho assistencial às famílias carentes é fundamental para a superação da vulnerabilidade social, agindo não apenas na mitigação da pobreza imediata, mas na promoção da autonomia e garantia de direitos fundamentais. Esse trabalho é estruturado para fortalecer vínculos familiares e comunitários, prevenindo rupturas e promovendo dignidade.

Os municípios do Alto Tietê vem trabalhando nesse sentido para atender o maior número de famílias nessas condições.

Em Suzano, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social reuniram quase 80 associações beneficiadas pela prefeitura no Cineteatro Wima Bentivegna, no centro, para promover atualização cadastral e reforçar a parceria na cidade.

O objetivo foi estreitar a relação por meio da coleta de dados necessários para seguir garantindo suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, também foram compartilhadas informações sobre o trabalho voltado ao público atendido.

A assistência social (como o trabalho realizado no CRAS) garante o acesso à proteção social, incluindo benefícios, programas de transferência de renda (como o Bolsa Família) e serviços que atendem demandas básicas, como saúde e moradia em todo o País.

Em Suzano, durante o evento, foram feitos anúncios importantes que ampliam as perspectivas de atuação das entidades e que garantirão mais oportunidades para as pessoas que são alcançadas pelos projetos. Por parte da Assistência Social, está prevista a ampliação do programa estadual “Vivaleite”, que viabiliza a oferta de leite pasteurizado aos munícipes em situação de vulnerabilidade, para a região do Caulim; e um também um novo serviço de convivência para crianças e adolescentes para atender cem munícipes na região da Casa Branca. Ainda foram promovidos esclarecimentos sobre certificações junto aos conselhos municipais.